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مصر

عناوين وأرقام مكاتب العمل على مستوى محافظة بورسعيد

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:34 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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تنتشر مكاتب العمل على مستوى محافظة بورسعيد في أماكن عدة للتسهيل على العاملين التوجه لها في نطاق عملهم لإنهاء الأوراق الخاصة بهم، وتنشر "الدستور" عناوين تلك المكاتب وأماكن تواجدها كالتالي:

1 ــ بورفؤاد، ويقع في مساكن الحزب الوطني، عمارة 13 شقه 10، وللتواصل الاتصال على رقم 3424049

2 ــ حي الجنوب، ويقع في ديوان عام المديرية، وللتواصل الاتصال على رقم 3735627

3 ــ حي الضواحي، ويقع في مساكن على بن أبي طالب عمارة 7، وللتواصل الاتصال على رقم 3602950

4 ــ حي الشرق، ويقع في شارع الجمهورية وعبد المنعم، وللتواصل الاتصال على رقم 3248973

5 ــ الاستثمار، ويقع في مقر جمعية مستثمري بورسعيد (داخل المنطقة الحرة العامة)، وللتواصل الاتصال على رقم 3724184

6 ــ حي العرب، ويقع في ديوان عام المديرية، وللتواصل الاتصال على رقم 3735627

7 ــ الزهور، ويقع في ديوان عام المديرية، وللتواصل الاتصال على رقم 3735627

8 ــ حي المناخ، ويقع في ديوان عام المديرية، وللتواصل الاتصال على رقم 3735627

9 ــ الزهور، ويقع في مساكن عمر بن عبد العزيز ع30 ب شقة 1، وللتواصل الاتصال على رقم 3635132

10 ــ حي العرب، ويقع في شارع نهضة مصر القنال الداخلي عمارة 4 أ، وللتواصل الاتصال على رقم 3248972

11 ــ حي المناخ، ويقع في مساكن عمر بن الخطاب عمارة 5 شقة 3، وللتواصل الاتصال على رقم 3635133

12 ــ الجنوب، ويقع في ديوان عام المديرية، وللتواصل الاتصال على رقم 3722869

13 ــ بور فؤاد، ويقع في مساكن الحزب الوطنى بور فؤاد عمارة 13، وللتواصل الاتصال على رقم 3422035

14 ــ حي العرب، ويقع في ديوان عام المديرية، وللتواصل الاتصال على رقم 3735627

15 ــ الزهـور، ويقع في ش عمر بن عبدالعزيز عمارة 30 ب ش 1، وللتواصل الاتصال على رقم 3627563

16 ــ حي المناخ، ويقع في ش عمر بن عبدالعزيز عمارة 30 ب ش 1، وللتواصل الاتصال على رقم 3627563

17 ــ الضواحي، ويقع في مساكن الطاقة الشمسية، وللتواصل الاتصال على رقم 3723264

18 ــ حي الشرق، ويقع في ش الشهيد الجيار عمارة 1 شقه 2، وللتواصل الاتصال على رقم 3321158

19 ــ تراخيص الأجانب، بديوان عام المديرية، وللتواصل الاتصال على رقم 3735627

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