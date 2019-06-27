"الأنفاق": مليار جنيه سنويًا تكلفة صيانة خطوط المترو

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الدولة تتكبد مبالغ طائلة لتسديد نسبة الصيانة والتشغيل في المترو، حيث وصلت تلك المبالغ إلى ما يقرب من 80‎‎ ‎%، حتى مع الزيادة الأخيرة في مايو 2018.



وأوضح "والي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه مع ارتفاع أسعار الكهرباء وصيانة الوحدات المتحركة وتجديد بعضها، تزداد مبالغ الصيانة، إلى جانب إنفاق صيانة دورية على القطارات كل 3 أشهر، مشيرًا إلى أن المترو تصل تكلفة صيانته سنويًا لما يقرب من مليار جنيه، فالكيلو الواحد يحتاج إلى صيانة بتكلفة 12 مليون جنيه.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن مترو الأنفاق تكلفة الصيانة الخاصة به عالية للغاية، بسبب التعامل مع تكنولوجيات مختلفة تمامًا وحديثة للغاية.