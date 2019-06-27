"التضامن": نبحث عن المشردين مع ارتفاع درجات الحرارة

قال علاء عبدالعاطي معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جار تكثيف حملات إنقاذ المشردين من الشوارع مع ارتفاع درجات الحرارة، كما حدث في انخفاض درجات الحرارة، مؤكدًا أن المبادرة مستمرة ويتم تكثيفها مع تقلبات الطقس.



وأضاف "عبدالعاطي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة توفر الحماية اللازمة للمشردين بتوفير أماكن آمنة ومناسبة لهم في دور الرعاية والتي تصل إلى 11 دارًا مخصصة للمشردين وكبار السن، أو من خلال توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة.



وأشار إلى أن الوزارة نجحت في إنقاذ عدد كبير منهم من الشوارع والذي تخطى الـ9 آلاف مشرد، موضحًا أن الإنقاذ مشترك بين فريق التدخل السريع والفرق التي تم تشكيلها من برنامج "أطفال بلا مأوى" لمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى في كل محافظات الجمهورية.