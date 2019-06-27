السكة الحديد: افتتاح قاعة "vip" في محطة رمسيس أول يوليو

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إنه سيتم تشغيل قاعة "vip"، فى محطة مصر برمسيس بداية من يوم 1 يوليو المقبل، وذلك أمام الجمهور الذين يمتلكون تذاكر قطارات مكيفة و"vip".



وأوضحت المصادر، أن هذه القاعة سيكون متاح بها العمل بنظام الـ"vip"، وذلك لتوفير أفضل خدمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم في القطارات، لافتين إلى أنه سيتم تقديم طعام مثل الفنادق فالمعاملة بها ستكون سياحية.



وأكدت المصادر على أن تلك القاعة ستكون الأولى من نوعها التي تعمل في مرفق السكة الحديد، وتاليها تنفيذ قاعات أخرى في المحطات الرئيسية وذلك حرصا من الهيئة على تقديم خدمات مختلفة ومميزة للركاب خاصة أن المرفق يتردد عليه ملايين الركاب يوميا.