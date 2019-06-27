عناوين وأرقام مكاتب العمل على مستوى محافظة القاهرة
الخميس 27/يونيو/2019 - 03:23 م
دعاء جابرطباعة
تنتشر مكاتب العمل على مستوى محافظة القاهرة في أماكن عدة للتسهيل على العاملين التوجه لها في نطاق عملهم لإنهاء الأوراق الخاصة بهم، وتنشر "الدستور" عناوين تلك المكاتب وأماكن تواجدها كالتالي:
1 ــ منشأة ناصـر، ويقع بمساكن أطلس بالجبل الأخضر أمام مستشفى المقاولون العرب، وللتواصل الاتصال على رقم 23422696
2 ــ باب الشعـرية، ويقع في 413 شارع بورسعيد، فندق دمياط، وللتواصل الاتصال على رقم 25900527
3 ــ الموسكي، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300
4 ــ الشـرابية، ويقع في مساكن الشرابية بلوك 54، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962
5 ــ المقط، ويقع في مساكن الفسطاط الجديدة عمارة 125 شقة 1، وللتواصل الاتصال على رقم 29186771
6 ــ الخليفة، ويقع في 45 ش القلعة، وللتواصل الاتصال على رقم 25114541
7 ــ السيدة زينب، ويقع في 30 شارع اسماعيل سرى متفرع من ش القصر العيني، وللتواصل الاتصال على رقم داخلي 337
8 ــ الزاوية الحمراء، ويقع في 188 مساكن الزاوية الحمراء بمدخل 3 شقة 7، وللتواصل الاتصال على رقم 24275075
9 ــ المرج، ويقع في مقر المجلس الشعبي المحلي لحي المرج، وللتواصل الاتصال على رقم 24408283
10 ــ البساتين ودار السلام، ويقع في مساكن الشركة الكويتية بالبساتين عمارة 6 شقة 5، وللتواصل الاتصال على رقم 25186607
11 ــ مصر القديمة، ويقع في 4 شارع سعيد ذو الفقار، المنيـل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349
12 ــ السلام أول، ويقع في مساكن اطلس بلوك 24، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271
13 ــ السلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918
14 ــ مصـر الجديدة، ويقع في 5 ح الفرن المتفرع من شارع هارون الرشيد، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454
15 ــ النـزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22571454
16 ــ الساحل، ويقع في مجمع الأحياء ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25742460
17 ــ الزيتـون، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27
18 ــ حدائق القبـة، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27
19 ــ الغـرب، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800
20 ــ عيـن شمـس، ويقع في شارع 6 أكتوبر، عين شمس
21 ــ شبـرا، ويقع في مجمع الأحياء ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25742460
22 ــ الوسط، ويقع في 413 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 25916397
23 ــ الوايلي، ويقع في 36 ش صبري الظاهر، وللتواصل الاتصال على رقم 26822411
24 ــ عابدين، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300
25 ــ المطـرية، ويقع في 27 ش عين شمس برج الفتح، وللتواصل الاتصال على رقم 26339194
26 ــ روض الفـرج، ويقع في مجمع الأحياء، شارع شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25741745
27 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوس ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
28 ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
29 ــ عين شمـس، ويقع في شارع 6 أكتوبر، عين شمس
30 ــ شبـرا، ويقع في مساكن الشرابية بلوك 54، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962
31 ــ الوسط، ويقع في 317 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 23919421
32 ــ مصر القديمة، ويقع في 4 شارع سعيد ذو الفقار، المنيـل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349
33 ــ السـلام أول، ويقع في مساكن أطلس بلوك، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271
34 ــ السـلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918
35 ــ مصر الجديدة، ويقع في 96 ش جسر السويس
36 ــ النـزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454
37 ــ الساحـل، ويقع في 5 شارع محمد الخلفاوي، السـاحل، وللتواصل الاتصال على رقم 22029613
38 ــ الغـرب، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800
39 ــ الزيتـون، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27
40 ــ حـدائق القبة، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27
41 ــ الوايلي، ويقع في 4عمارات الشرطة، العباسية، وللتواصل الاتصال على رقم 26822411
42 ــ عابدين، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300
43 ــ المطـرية، ويقع في 460 شارع ترعة الجبل، وللتواصل الاتصال على رقم 22503861
44 ــ روض الفـرج، ويقع في مجمع الأحياء، شارع شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25741745
45 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
46 ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
47 ــ السلام أول، ويقع في مساكن أطلس بلوك 24، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271
48 ــ السلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918
49 ــ بولاق، ويقع في المساكن الشعبية، رملة بولاق، وللتواصل الاتصال على رقم 25765607
50 ــ الزيتون، ويقع في 27 شارع عين شمس، برج الفتح شقة 201، وللتواصل الاتصال على رقم 26339194
51 ــ حـدائق القبة، ويقع في مساكن الشيخ غراب بلوك رقم 6 مدخـل 3، وللتواصل الاتصال على رقم 24515525
52 ــ شبرا، ويقع في مساكن الشرابية بلوك 54، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962
53 ــ مر القديمة، ويقع في 4 شارع سعيد ذو الفقار، المنيل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349
54 ــ مصر الجديدة، ويقع في 5 ش الفرن المتفرع من شارع هارون الرشيد، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454
55 ــ النزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454
56 ــ الساحل، ويقع في 5 شارع محمد الخلفاوي، الساحل، وللتواصل الاتصال على رقم 22029613
57 ــ قصر النيل، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800
58 ــ الدرب الأحمر، ويقع في 317 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 23900762
59 ــ الـوايلي، ويقع في 62 شارع العباسية، ناصية أحمد سعيد، وللتواصل الاتصال على رقم 24821190
60 ــ الظاهـر، ويقع في 62 شارع العباسية، ناصية أحمد سعيد، وللتواصل على رقم 24821190
61 ـــ عابدـن، ويقع في عمارة استرانـد، باب اللوق، وللتواصل الاتصال على رقم ت. داخلى 338، و25909300
62 ــ الأزبكية، ويقع في عمارة سترانـد، باب اللوق، وللتواصل الاتصال على رقم ت. داخلى 338، و25909300
63 ــ المطرية، ويقع في 46 شارع ترعة الجبل، المطرية،، وللتواصل الاتصال على رقم 22503861
64 ــ روض الفرج، ويقع في 32 أ شارع شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24603288
65 ــ عين شمـس، ويقع في شارع 6 أكتوبر، عين شمس
66 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
67ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
68 ــ الجمالية، ويقع في 413 ش بور سعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 25916397
69 ــ منشية ناصر، ويقع في مساكن الدويقة بلوك 1 ش أحمد نسيم، وللتواصل الاتصال على رقم 2322696
70 ــ مصر القديمة، ويقع في 4 ش سعيد ذو الفقار المنيل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349
71 ــ الموسكي، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300
72 ــ السلام أول، ويقع في مساكن أطلس بلوك 24، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271
73 ــ السلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918
74 ــ مصر الجديدة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454
75 ــ النـزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454
76 ــ الساحل، ويقع في مجمع الأحياء ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24591748
77 ــ الغـرب، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800
78 ــ الزيتـون، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27 مدخل 1
79 ــ حـدائق القبة، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27
80 ــ الوايلي، ويقع في 4عمارات الشرطة، ميدان العباسية، وللتواصل الاتصال على رقم 26822411
81 ــ عابدين، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300
82 ــ المطرية، ويقع في 46 ش ترعة الجبل المطرية، وللتواصل الاتصال على رقم 22503861
83 ــ روض الفرج، ويقع في مجمع الأحياء، ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24591748
84 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
85 ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
86 ــ عيـن شمـس، ويقع 118 ش طومان باي
87 ــ شبـرا، ويقع في مجمع الأحياء، ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24602490
88 ــ السيدة زينب، ويقع في 30 شارع إسماعيل سري من شارع قصر العيني، وللتواصل الاتصال على رقم داخلي 337
89 ــ الزاوية الحمراء، ويقع في 188 مساكن الزاوية الحمراء مدخل 3 شقة 7، وللتواصل الاتصال على رقم 24275075
90 ــ المـرج، ويقع في مقر المجلس الشعبي المحلي لحي المرج
91 ــ الـشرابية، ويقع في مساكن الشرابية بلوك، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962
92 ــ البساتين ودار السلام، ويقع في عمارات 17 مساكن الشركة الكويتية
93 ــ المقطم، ويقع في مساكن الفسطاط الجديدة عمارة 125 شقة 1، وللتواصل الاتصال على رقم 29186771
94 ــ باب الشعرية، ويقع في 413 ش بور سعيد، فندق دمياط، وللتواصل الاتصال على رقم 25900527
95 ــ الخليفة، ويقع في 45 ش القلعة، وللتواصل الاتصال على رقم 25114541
96 ــ الوسط، ويقع في 317 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 23900762
97 ــ المديرية، إدارة تراخيص الأجانب، وتقع في مجمع التحرير، الدور الثالث، ميدان التحرير، وللتواصل الاتصال على رقم 9740995
1 ــ منشأة ناصـر، ويقع بمساكن أطلس بالجبل الأخضر أمام مستشفى المقاولون العرب، وللتواصل الاتصال على رقم 23422696
2 ــ باب الشعـرية، ويقع في 413 شارع بورسعيد، فندق دمياط، وللتواصل الاتصال على رقم 25900527
3 ــ الموسكي، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300
4 ــ الشـرابية، ويقع في مساكن الشرابية بلوك 54، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962
5 ــ المقط، ويقع في مساكن الفسطاط الجديدة عمارة 125 شقة 1، وللتواصل الاتصال على رقم 29186771
6 ــ الخليفة، ويقع في 45 ش القلعة، وللتواصل الاتصال على رقم 25114541
7 ــ السيدة زينب، ويقع في 30 شارع اسماعيل سرى متفرع من ش القصر العيني، وللتواصل الاتصال على رقم داخلي 337
8 ــ الزاوية الحمراء، ويقع في 188 مساكن الزاوية الحمراء بمدخل 3 شقة 7، وللتواصل الاتصال على رقم 24275075
9 ــ المرج، ويقع في مقر المجلس الشعبي المحلي لحي المرج، وللتواصل الاتصال على رقم 24408283
10 ــ البساتين ودار السلام، ويقع في مساكن الشركة الكويتية بالبساتين عمارة 6 شقة 5، وللتواصل الاتصال على رقم 25186607
11 ــ مصر القديمة، ويقع في 4 شارع سعيد ذو الفقار، المنيـل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349
12 ــ السلام أول، ويقع في مساكن اطلس بلوك 24، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271
13 ــ السلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918
14 ــ مصـر الجديدة، ويقع في 5 ح الفرن المتفرع من شارع هارون الرشيد، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454
15 ــ النـزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22571454
16 ــ الساحل، ويقع في مجمع الأحياء ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25742460
17 ــ الزيتـون، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27
18 ــ حدائق القبـة، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27
19 ــ الغـرب، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800
20 ــ عيـن شمـس، ويقع في شارع 6 أكتوبر، عين شمس
21 ــ شبـرا، ويقع في مجمع الأحياء ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25742460
22 ــ الوسط، ويقع في 413 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 25916397
23 ــ الوايلي، ويقع في 36 ش صبري الظاهر، وللتواصل الاتصال على رقم 26822411
24 ــ عابدين، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300
25 ــ المطـرية، ويقع في 27 ش عين شمس برج الفتح، وللتواصل الاتصال على رقم 26339194
26 ــ روض الفـرج، ويقع في مجمع الأحياء، شارع شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25741745
27 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوس ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
28 ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
29 ــ عين شمـس، ويقع في شارع 6 أكتوبر، عين شمس
30 ــ شبـرا، ويقع في مساكن الشرابية بلوك 54، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962
31 ــ الوسط، ويقع في 317 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 23919421
32 ــ مصر القديمة، ويقع في 4 شارع سعيد ذو الفقار، المنيـل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349
33 ــ السـلام أول، ويقع في مساكن أطلس بلوك، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271
34 ــ السـلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918
35 ــ مصر الجديدة، ويقع في 96 ش جسر السويس
36 ــ النـزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454
37 ــ الساحـل، ويقع في 5 شارع محمد الخلفاوي، السـاحل، وللتواصل الاتصال على رقم 22029613
38 ــ الغـرب، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800
39 ــ الزيتـون، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27
40 ــ حـدائق القبة، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27
41 ــ الوايلي، ويقع في 4عمارات الشرطة، العباسية، وللتواصل الاتصال على رقم 26822411
42 ــ عابدين، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300
43 ــ المطـرية، ويقع في 460 شارع ترعة الجبل، وللتواصل الاتصال على رقم 22503861
44 ــ روض الفـرج، ويقع في مجمع الأحياء، شارع شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25741745
45 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
46 ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
47 ــ السلام أول، ويقع في مساكن أطلس بلوك 24، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271
48 ــ السلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918
49 ــ بولاق، ويقع في المساكن الشعبية، رملة بولاق، وللتواصل الاتصال على رقم 25765607
50 ــ الزيتون، ويقع في 27 شارع عين شمس، برج الفتح شقة 201، وللتواصل الاتصال على رقم 26339194
51 ــ حـدائق القبة، ويقع في مساكن الشيخ غراب بلوك رقم 6 مدخـل 3، وللتواصل الاتصال على رقم 24515525
52 ــ شبرا، ويقع في مساكن الشرابية بلوك 54، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962
53 ــ مر القديمة، ويقع في 4 شارع سعيد ذو الفقار، المنيل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349
54 ــ مصر الجديدة، ويقع في 5 ش الفرن المتفرع من شارع هارون الرشيد، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454
55 ــ النزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454
56 ــ الساحل، ويقع في 5 شارع محمد الخلفاوي، الساحل، وللتواصل الاتصال على رقم 22029613
57 ــ قصر النيل، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800
58 ــ الدرب الأحمر، ويقع في 317 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 23900762
59 ــ الـوايلي، ويقع في 62 شارع العباسية، ناصية أحمد سعيد، وللتواصل الاتصال على رقم 24821190
60 ــ الظاهـر، ويقع في 62 شارع العباسية، ناصية أحمد سعيد، وللتواصل على رقم 24821190
61 ـــ عابدـن، ويقع في عمارة استرانـد، باب اللوق، وللتواصل الاتصال على رقم ت. داخلى 338، و25909300
62 ــ الأزبكية، ويقع في عمارة سترانـد، باب اللوق، وللتواصل الاتصال على رقم ت. داخلى 338، و25909300
63 ــ المطرية، ويقع في 46 شارع ترعة الجبل، المطرية،، وللتواصل الاتصال على رقم 22503861
64 ــ روض الفرج، ويقع في 32 أ شارع شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24603288
65 ــ عين شمـس، ويقع في شارع 6 أكتوبر، عين شمس
66 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
67ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
68 ــ الجمالية، ويقع في 413 ش بور سعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 25916397
69 ــ منشية ناصر، ويقع في مساكن الدويقة بلوك 1 ش أحمد نسيم، وللتواصل الاتصال على رقم 2322696
70 ــ مصر القديمة، ويقع في 4 ش سعيد ذو الفقار المنيل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349
71 ــ الموسكي، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300
72 ــ السلام أول، ويقع في مساكن أطلس بلوك 24، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271
73 ــ السلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918
74 ــ مصر الجديدة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454
75 ــ النـزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454
76 ــ الساحل، ويقع في مجمع الأحياء ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24591748
77 ــ الغـرب، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800
78 ــ الزيتـون، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27 مدخل 1
79 ــ حـدائق القبة، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27
80 ــ الوايلي، ويقع في 4عمارات الشرطة، ميدان العباسية، وللتواصل الاتصال على رقم 26822411
81 ــ عابدين، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300
82 ــ المطرية، ويقع في 46 ش ترعة الجبل المطرية، وللتواصل الاتصال على رقم 22503861
83 ــ روض الفرج، ويقع في مجمع الأحياء، ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24591748
84 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
85 ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826
86 ــ عيـن شمـس، ويقع 118 ش طومان باي
87 ــ شبـرا، ويقع في مجمع الأحياء، ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24602490
88 ــ السيدة زينب، ويقع في 30 شارع إسماعيل سري من شارع قصر العيني، وللتواصل الاتصال على رقم داخلي 337
89 ــ الزاوية الحمراء، ويقع في 188 مساكن الزاوية الحمراء مدخل 3 شقة 7، وللتواصل الاتصال على رقم 24275075
90 ــ المـرج، ويقع في مقر المجلس الشعبي المحلي لحي المرج
91 ــ الـشرابية، ويقع في مساكن الشرابية بلوك، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962
92 ــ البساتين ودار السلام، ويقع في عمارات 17 مساكن الشركة الكويتية
93 ــ المقطم، ويقع في مساكن الفسطاط الجديدة عمارة 125 شقة 1، وللتواصل الاتصال على رقم 29186771
94 ــ باب الشعرية، ويقع في 413 ش بور سعيد، فندق دمياط، وللتواصل الاتصال على رقم 25900527
95 ــ الخليفة، ويقع في 45 ش القلعة، وللتواصل الاتصال على رقم 25114541
96 ــ الوسط، ويقع في 317 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 23900762
97 ــ المديرية، إدارة تراخيص الأجانب، وتقع في مجمع التحرير، الدور الثالث، ميدان التحرير، وللتواصل الاتصال على رقم 9740995