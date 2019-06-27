عناوين وأرقام مكاتب العمل على مستوى محافظة القاهرة

تنتشر مكاتب العمل على مستوى محافظة القاهرة في أماكن عدة للتسهيل على العاملين التوجه لها في نطاق عملهم لإنهاء الأوراق الخاصة بهم، وتنشر "الدستور" عناوين تلك المكاتب وأماكن تواجدها كالتالي:



1 ــ منشأة ناصـر، ويقع بمساكن أطلس بالجبل الأخضر أمام مستشفى المقاولون العرب، وللتواصل الاتصال على رقم 23422696



2 ــ باب الشعـرية، ويقع في 413 شارع بورسعيد، فندق دمياط، وللتواصل الاتصال على رقم 25900527



3 ــ الموسكي، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300



4 ــ الشـرابية، ويقع في مساكن الشرابية بلوك 54، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962



5 ــ المقط، ويقع في مساكن الفسطاط الجديدة عمارة 125 شقة 1، وللتواصل الاتصال على رقم 29186771



6 ــ الخليفة، ويقع في 45 ش القلعة، وللتواصل الاتصال على رقم 25114541



7 ــ السيدة زينب، ويقع في 30 شارع اسماعيل سرى متفرع من ش القصر العيني، وللتواصل الاتصال على رقم داخلي 337



8 ــ الزاوية الحمراء، ويقع في 188 مساكن الزاوية الحمراء بمدخل 3 شقة 7، وللتواصل الاتصال على رقم 24275075



9 ــ المرج، ويقع في مقر المجلس الشعبي المحلي لحي المرج، وللتواصل الاتصال على رقم 24408283



10 ــ البساتين ودار السلام، ويقع في مساكن الشركة الكويتية بالبساتين عمارة 6 شقة 5، وللتواصل الاتصال على رقم 25186607



11 ــ مصر القديمة، ويقع في 4 شارع سعيد ذو الفقار، المنيـل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349



12 ــ السلام أول، ويقع في مساكن اطلس بلوك 24، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271



13 ــ السلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918



14 ــ مصـر الجديدة، ويقع في 5 ح الفرن المتفرع من شارع هارون الرشيد، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454



15 ــ النـزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22571454



16 ــ الساحل، ويقع في مجمع الأحياء ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25742460



17 ــ الزيتـون، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27



18 ــ حدائق القبـة، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27



19 ــ الغـرب، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800



20 ــ عيـن شمـس، ويقع في شارع 6 أكتوبر، عين شمس



21 ــ شبـرا، ويقع في مجمع الأحياء ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25742460



22 ــ الوسط، ويقع في 413 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 25916397



23 ــ الوايلي، ويقع في 36 ش صبري الظاهر، وللتواصل الاتصال على رقم 26822411



24 ــ عابدين، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300



25 ــ المطـرية، ويقع في 27 ش عين شمس برج الفتح، وللتواصل الاتصال على رقم 26339194



26 ــ روض الفـرج، ويقع في مجمع الأحياء، شارع شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25741745



27 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوس ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826



28 ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826



29 ــ عين شمـس، ويقع في شارع 6 أكتوبر، عين شمس



30 ــ شبـرا، ويقع في مساكن الشرابية بلوك 54، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962



31 ــ الوسط، ويقع في 317 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 23919421



32 ــ مصر القديمة، ويقع في 4 شارع سعيد ذو الفقار، المنيـل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349



33 ــ السـلام أول، ويقع في مساكن أطلس بلوك، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271



34 ــ السـلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918



35 ــ مصر الجديدة، ويقع في 96 ش جسر السويس



36 ــ النـزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454



37 ــ الساحـل، ويقع في 5 شارع محمد الخلفاوي، السـاحل، وللتواصل الاتصال على رقم 22029613



38 ــ الغـرب، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800



39 ــ الزيتـون، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27



40 ــ حـدائق القبة، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27



41 ــ الوايلي، ويقع في 4عمارات الشرطة، العباسية، وللتواصل الاتصال على رقم 26822411



42 ــ عابدين، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300



43 ــ المطـرية، ويقع في 460 شارع ترعة الجبل، وللتواصل الاتصال على رقم 22503861



44 ــ روض الفـرج، ويقع في مجمع الأحياء، شارع شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25741745



45 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826



46 ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826



47 ــ السلام أول، ويقع في مساكن أطلس بلوك 24، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271



48 ــ السلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918



49 ــ بولاق، ويقع في المساكن الشعبية، رملة بولاق، وللتواصل الاتصال على رقم 25765607



50 ــ الزيتون، ويقع في 27 شارع عين شمس، برج الفتح شقة 201، وللتواصل الاتصال على رقم 26339194



51 ــ حـدائق القبة، ويقع في مساكن الشيخ غراب بلوك رقم 6 مدخـل 3، وللتواصل الاتصال على رقم 24515525



52 ــ شبرا، ويقع في مساكن الشرابية بلوك 54، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962



53 ــ مر القديمة، ويقع في 4 شارع سعيد ذو الفقار، المنيل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349



54 ــ مصر الجديدة، ويقع في 5 ش الفرن المتفرع من شارع هارون الرشيد، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454



55 ــ النزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454



56 ــ الساحل، ويقع في 5 شارع محمد الخلفاوي، الساحل، وللتواصل الاتصال على رقم 22029613



57 ــ قصر النيل، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800



58 ــ الدرب الأحمر، ويقع في 317 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 23900762



59 ــ الـوايلي، ويقع في 62 شارع العباسية، ناصية أحمد سعيد، وللتواصل الاتصال على رقم 24821190



60 ــ الظاهـر، ويقع في 62 شارع العباسية، ناصية أحمد سعيد، وللتواصل على رقم 24821190



61 ـــ عابدـن، ويقع في عمارة استرانـد، باب اللوق، وللتواصل الاتصال على رقم ت. داخلى 338، و25909300



62 ــ الأزبكية، ويقع في عمارة سترانـد، باب اللوق، وللتواصل الاتصال على رقم ت. داخلى 338، و25909300



63 ــ المطرية، ويقع في 46 شارع ترعة الجبل، المطرية،، وللتواصل الاتصال على رقم 22503861



64 ــ روض الفرج، ويقع في 32 أ شارع شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24603288



65 ــ عين شمـس، ويقع في شارع 6 أكتوبر، عين شمس



66 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826



67ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826



68 ــ الجمالية، ويقع في 413 ش بور سعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 25916397



69 ــ منشية ناصر، ويقع في مساكن الدويقة بلوك 1 ش أحمد نسيم، وللتواصل الاتصال على رقم 2322696



70 ــ مصر القديمة، ويقع في 4 ش سعيد ذو الفقار المنيل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349



71 ــ الموسكي، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300



72 ــ السلام أول، ويقع في مساكن أطلس بلوك 24، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271



73 ــ السلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918



74 ــ مصر الجديدة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454



75 ــ النـزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454



76 ــ الساحل، ويقع في مجمع الأحياء ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24591748



77 ــ الغـرب، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800



78 ــ الزيتـون، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27 مدخل 1



79 ــ حـدائق القبة، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27



80 ــ الوايلي، ويقع في 4عمارات الشرطة، ميدان العباسية، وللتواصل الاتصال على رقم 26822411



81 ــ عابدين، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300



82 ــ المطرية، ويقع في 46 ش ترعة الجبل المطرية، وللتواصل الاتصال على رقم 22503861



83 ــ روض الفرج، ويقع في مجمع الأحياء، ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24591748



84 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826



85 ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826



86 ــ عيـن شمـس، ويقع 118 ش طومان باي



87 ــ شبـرا، ويقع في مجمع الأحياء، ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24602490



88 ــ السيدة زينب، ويقع في 30 شارع إسماعيل سري من شارع قصر العيني، وللتواصل الاتصال على رقم داخلي 337



89 ــ الزاوية الحمراء، ويقع في 188 مساكن الزاوية الحمراء مدخل 3 شقة 7، وللتواصل الاتصال على رقم 24275075



90 ــ المـرج، ويقع في مقر المجلس الشعبي المحلي لحي المرج



91 ــ الـشرابية، ويقع في مساكن الشرابية بلوك، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962



92 ــ البساتين ودار السلام، ويقع في عمارات 17 مساكن الشركة الكويتية



93 ــ المقطم، ويقع في مساكن الفسطاط الجديدة عمارة 125 شقة 1، وللتواصل الاتصال على رقم 29186771



94 ــ باب الشعرية، ويقع في 413 ش بور سعيد، فندق دمياط، وللتواصل الاتصال على رقم 25900527



95 ــ الخليفة، ويقع في 45 ش القلعة، وللتواصل الاتصال على رقم 25114541



96 ــ الوسط، ويقع في 317 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 23900762



97 ــ المديرية، إدارة تراخيص الأجانب، وتقع في مجمع التحرير، الدور الثالث، ميدان التحرير، وللتواصل الاتصال على رقم 9740995