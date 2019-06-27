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مصر

عناوين وأرقام مكاتب العمل على مستوى محافظة القاهرة

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:23 م
محافظة القاهرة
محافظة القاهرة
دعاء جابر
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تنتشر مكاتب العمل على مستوى محافظة القاهرة في أماكن عدة للتسهيل على العاملين التوجه لها في نطاق عملهم لإنهاء الأوراق الخاصة بهم، وتنشر "الدستور" عناوين تلك المكاتب وأماكن تواجدها كالتالي:

1 ــ منشأة ناصـر، ويقع بمساكن أطلس بالجبل الأخضر أمام مستشفى المقاولون العرب، وللتواصل الاتصال على رقم 23422696

2 ــ باب الشعـرية، ويقع في 413 شارع بورسعيد، فندق دمياط، وللتواصل الاتصال على رقم 25900527

3 ــ الموسكي، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300

4 ــ الشـرابية، ويقع في مساكن الشرابية بلوك 54، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962

5 ــ المقط، ويقع في مساكن الفسطاط الجديدة عمارة 125 شقة 1، وللتواصل الاتصال على رقم 29186771

6 ــ الخليفة، ويقع في 45 ش القلعة، وللتواصل الاتصال على رقم 25114541

7 ــ السيدة زينب، ويقع في 30 شارع اسماعيل سرى متفرع من ش القصر العيني، وللتواصل الاتصال على رقم داخلي 337

8 ــ الزاوية الحمراء، ويقع في 188 مساكن الزاوية الحمراء بمدخل 3 شقة 7، وللتواصل الاتصال على رقم 24275075

9 ــ المرج، ويقع في مقر المجلس الشعبي المحلي لحي المرج، وللتواصل الاتصال على رقم 24408283

10 ــ البساتين ودار السلام، ويقع في مساكن الشركة الكويتية بالبساتين عمارة 6 شقة 5، وللتواصل الاتصال على رقم 25186607

11 ــ مصر القديمة، ويقع في 4 شارع سعيد ذو الفقار، المنيـل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349

12 ــ السلام أول، ويقع في مساكن اطلس بلوك 24، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271

13 ــ السلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918

14 ــ مصـر الجديدة، ويقع في 5 ح الفرن المتفرع من شارع هارون الرشيد، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454

15 ــ النـزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22571454

16 ــ الساحل، ويقع في مجمع الأحياء ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25742460

17 ــ الزيتـون، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27

18 ــ حدائق القبـة، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27

19 ــ الغـرب، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800

20 ــ عيـن شمـس، ويقع في شارع 6 أكتوبر، عين شمس

21 ــ شبـرا، ويقع في مجمع الأحياء ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25742460

22 ــ الوسط، ويقع في 413 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 25916397

23 ــ الوايلي، ويقع في 36 ش صبري الظاهر، وللتواصل الاتصال على رقم 26822411

24 ــ عابدين، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300

25 ــ المطـرية، ويقع في 27 ش عين شمس برج الفتح، وللتواصل الاتصال على رقم 26339194

26 ــ روض الفـرج، ويقع في مجمع الأحياء، شارع شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25741745

27 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوس ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826

28 ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826

29 ــ عين شمـس، ويقع في شارع 6 أكتوبر، عين شمس

30 ــ شبـرا، ويقع في مساكن الشرابية بلوك 54، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962

31 ــ الوسط، ويقع في 317 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 23919421

32 ــ مصر القديمة، ويقع في 4 شارع سعيد ذو الفقار، المنيـل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349

33 ــ السـلام أول، ويقع في مساكن أطلس بلوك، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271

34 ــ السـلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918

35 ــ مصر الجديدة، ويقع في 96 ش جسر السويس

36 ــ النـزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454

37 ــ الساحـل، ويقع في 5 شارع محمد الخلفاوي، السـاحل، وللتواصل الاتصال على رقم 22029613

38 ــ الغـرب، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800

39 ــ الزيتـون، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27

40 ــ حـدائق القبة، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27

41 ــ الوايلي، ويقع في 4عمارات الشرطة، العباسية، وللتواصل الاتصال على رقم 26822411

42 ــ عابدين، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300

43 ــ المطـرية، ويقع في 460 شارع ترعة الجبل، وللتواصل الاتصال على رقم 22503861

44 ــ روض الفـرج، ويقع في مجمع الأحياء، شارع شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 25741745

45 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826

46 ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826

47 ــ السلام أول، ويقع في مساكن أطلس بلوك 24، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271

48 ــ السلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918

49 ــ بولاق، ويقع في المساكن الشعبية، رملة بولاق، وللتواصل الاتصال على رقم 25765607

50 ــ الزيتون، ويقع في 27 شارع عين شمس، برج الفتح شقة 201، وللتواصل الاتصال على رقم 26339194

51 ــ حـدائق القبة، ويقع في مساكن الشيخ غراب بلوك رقم 6 مدخـل 3، وللتواصل الاتصال على رقم 24515525

52 ــ شبرا، ويقع في مساكن الشرابية بلوك 54، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962

53 ــ مر القديمة، ويقع في 4 شارع سعيد ذو الفقار، المنيل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349

54 ــ مصر الجديدة، ويقع في 5 ش الفرن المتفرع من شارع هارون الرشيد، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454

55 ــ النزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454

56 ــ الساحل، ويقع في 5 شارع محمد الخلفاوي، الساحل، وللتواصل الاتصال على رقم 22029613

57 ــ قصر النيل، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800

58 ــ الدرب الأحمر، ويقع في 317 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 23900762

59 ــ الـوايلي، ويقع في 62 شارع العباسية، ناصية أحمد سعيد، وللتواصل الاتصال على رقم 24821190

60 ــ الظاهـر، ويقع في 62 شارع العباسية، ناصية أحمد سعيد، وللتواصل على رقم 24821190

61 ـــ عابدـن، ويقع في عمارة استرانـد، باب اللوق، وللتواصل الاتصال على رقم ت. داخلى 338، و25909300

62 ــ الأزبكية، ويقع في عمارة سترانـد، باب اللوق، وللتواصل الاتصال على رقم ت. داخلى 338، و25909300

63 ــ المطرية، ويقع في 46 شارع ترعة الجبل، المطرية،، وللتواصل الاتصال على رقم 22503861

64 ــ روض الفرج، ويقع في 32 أ شارع شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24603288

65 ــ عين شمـس، ويقع في شارع 6 أكتوبر، عين شمس

66 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826

67ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826

68 ــ الجمالية، ويقع في 413 ش بور سعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 25916397

69 ــ منشية ناصر، ويقع في مساكن الدويقة بلوك 1 ش أحمد نسيم، وللتواصل الاتصال على رقم 2322696

70 ــ مصر القديمة، ويقع في 4 ش سعيد ذو الفقار المنيل، وللتواصل الاتصال على رقم 23645349

71 ــ الموسكي، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300

72 ــ السلام أول، ويقع في مساكن أطلس بلوك 24، وللتواصل الاتصال على رقم 22806271

73 ــ السلام ثان، ويقع في 5 ج مساكن الصعيد، مدينة السلام، وللتواصل الاتصال على رقم 22791918

74 ــ مصر الجديدة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454

75 ــ النـزهة، ويقع في 96 شارع جسر السويس، وللتواصل الاتصال على رقم 22573454

76 ــ الساحل، ويقع في مجمع الأحياء ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24591748

77 ــ الغـرب، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25931800

78 ــ الزيتـون، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27 مدخل 1

79 ــ حـدائق القبة، ويقع في مساكن القبة الجديدة، بلوك 27

80 ــ الوايلي، ويقع في 4عمارات الشرطة، ميدان العباسية، وللتواصل الاتصال على رقم 26822411

81 ــ عابدين، ويقع في 9 أ ميدان الخازندار، العتبة، وللتواصل الاتصال على رقم 25909300

82 ــ المطرية، ويقع في 46 ش ترعة الجبل المطرية، وللتواصل الاتصال على رقم 22503861

83 ــ روض الفرج، ويقع في مجمع الأحياء، ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24591748

84 ــ شرق مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826

85 ــ غرب مدينة نصر، ويقع في عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوي ع 16 م. نصر، وللتواصل الاتصال على رقم 26905826

86 ــ عيـن شمـس، ويقع 118 ش طومان باي

87 ــ شبـرا، ويقع في مجمع الأحياء، ش شبرا، وللتواصل الاتصال على رقم 24602490

88 ــ السيدة زينب، ويقع في 30 شارع إسماعيل سري من شارع قصر العيني، وللتواصل الاتصال على رقم داخلي 337

89 ــ الزاوية الحمراء، ويقع في 188 مساكن الزاوية الحمراء مدخل 3 شقة 7، وللتواصل الاتصال على رقم 24275075

90 ــ المـرج، ويقع في مقر المجلس الشعبي المحلي لحي المرج

91 ــ الـشرابية، ويقع في مساكن الشرابية بلوك، وللتواصل الاتصال على رقم 22359962

92 ــ البساتين ودار السلام، ويقع في عمارات 17 مساكن الشركة الكويتية

93 ــ المقطم، ويقع في مساكن الفسطاط الجديدة عمارة 125 شقة 1، وللتواصل الاتصال على رقم 29186771

94 ــ باب الشعرية، ويقع في 413 ش بور سعيد، فندق دمياط، وللتواصل الاتصال على رقم 25900527

95 ــ الخليفة، ويقع في 45 ش القلعة، وللتواصل الاتصال على رقم 25114541

96 ــ الوسط، ويقع في 317 شارع بورسعيد، السيدة زينب، وللتواصل الاتصال على رقم 23900762

97 ــ المديرية، إدارة تراخيص الأجانب، وتقع في مجمع التحرير، الدور الثالث، ميدان التحرير، وللتواصل الاتصال على رقم 9740995

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