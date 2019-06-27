"مكاريوس" يترأس الاجتماع العام بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا

يشارك الانبا مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا مساء اليوم بالاجتماع العام الأسبوعي، وذلك بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا.



كما يترأس نيافته صلوات العشية بالكنيسة ذاتها بحضور كهنة وشعب الكنيسة الأقباط.



وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالوقت الحالي برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الآباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين اصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.

