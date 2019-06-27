الرئاسة التونسية تنفي وفاة "السبسي".. والبرلمان يعقد جلسة طارئة

نفت الرئاسة التونسية الأنباء المترددة عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، مؤكدة أن الحالة الصحية للرئيس حرجة للغاية، بينما أكدت مصادر أخرى أن الرئيس مات سريريًا.



وأعلن البرلمان التونسي عقد جلسة طائرة الآن، كما يلقي رئيس الحكومة كلمة للشعب بعد قليل.



كانت قد ترددت أنباء عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي- منذ قليل- في المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية لزمت نقله للمستشفى العسكري، صباح اليوم، وفقًا لما أوردته قناة "الحدث".

