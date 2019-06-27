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مصر

التضامن: تراجع حجم الانتهاكات بدور رعاية الأيتام

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:16 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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قال علاء عبد العاطي مساعد وزير التضامن الاجتماعي للرعاية الاجتماعية، إن الوزارة لعبت دورا كبيرا في انخفاض حجم الانتهاكات داخل دور الرعاية، والتي كانت منذ 4 سنوات تتجاوز 85%، لافتا إلى أن النسبة أصبحت لا تتخطى 20% ومعظمها أخطاء فردية وليست ممنهجة.

وأكد "عبد العاطي" فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه فى حالة وجود ملاحظات على دور الرعاية، لاسيما الخاصة بالجهاز الوظيفي يتم إعطائها فرصة لتوفيق أوضاعها حتى لايتم سحب تراخيصها وإغلاقها، مشيرًا الى أن سبب إغلاق الدور وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط يرجع إلى وجود اعتداءات جنسية ونفسية أو جسدية، أو وجود انتهاكات بداخلها، وأهمها بالإضافة إلى وجود ضرب ممنهج وسوء رعاية لعدم وجود جهاز وظيفي، أو وجود استغلال سياسي لبعض الأطفال، أو لوجود استغلال اجتماعي كإجبار صاحب الدار على نزول الأطفال للعمل.

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