"خيال الضرورة ومرجعياته".. كتاب يقدم قراءات فى شعر العامية

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب جديد بعنوان "خيال الضرورة ومرجعياته.. قراءات فى شعر العامية" للشاعر والناقد الكبير محمود الحلوانى، وتصميم الغلاف للدكتورة هند سمير.



يقدم "خيال الضرورة ومرجعياته" قراءات حاولت رصد ما أنتجه شعر العامية من تصورات للعالم، وما أضافه من جماليات تخصه وتحسب له وتميزه.



وعلى غلاف الكتاب نقرأ: آمن صاحب هذا الكتاب بأن فعل القراءة لا ينفصل عن فعل الإبداع، فغامر بتقديم سرود لا تحاول أن تخفي ما بها من سمات ذاتية، كما لم تخش طرح بعض الاقتراحات المفاهيمية والرؤى النظرية التي ربما تكون جديدة أو مختلفة عن السائد فيما كتب عن شعر العامية، وهو قليل على أية حال، بل قليل جدا، إلى الدرجة التي تجعلنا نقول بثقة إن شعر العامية المصرية لم يحظ بمتابعة نقدية تليق بمنجزه، الأمر الذي يضطرنا كثيرا نحن الشعراء إلى محاولة إدراك ما يمكن إدراكه منه، علّنا نقوم ببعض الواجب تجاهه، وقد أتاح ذلك النقص الفادح في قراءة العامية لهذا الكتاب المضي في طرق غير معبَّدة أو مستقرة، آملا أن يتقبل القارئ الكريم ما يضمه من اجتهادات برحابة صدر، وأن ينظر إلى ما يقدمه من قراءات بوصفها فروضا لا تزال قابلة للبحث والمراجعة.