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رياضة

ليفربول يضم المدافع الشاب فان دن بيرج من زفوله الهولندي

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن نادي ليفربول، وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس توصله إلى اتفاق لضم المدافع سيب فان دن بيرج 17/ عاما/ من زفوله الهولندي.

وتحسم صفقة انتقال اللاعب رسميا في تموز/يوليو وذلك بعقد "طويل المدى"، بحسب ما ذكره ليفربول، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وقال فان دن بيرج، لاعب المنتخب الهولندي للشباب (تحت 19 عاما) في تصريحات لموقع نادي ليفربول على الإنترنت: "إنه شعور رائع".

وأضاف "إنه (ليفربول) بالنسبة لي أكبر أندية العالم، والصفقة تشكل حلما تحول إلى حقيقة... اعتقد أنه أفضل مكان اتطور فيه واتمنى أن اخوض الكثير من المباريات هنا".

تجدر الإشارة إلى أن فان دن بيرج خاض 15 مباراة بقميص فريق زفوله في الدوري الهولندي الموسم الماضي.

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