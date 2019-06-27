محافظة القاهرة تستقبل وفدًا إيطاليًا بقيادة السفير

استقبلت محافظة القاهرة منذ قليل، السفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا بالقاهرة، والوفد المرافق له، ويضم الدكتور بيترو تومباتشينى المستشار الاقتصادى والتجارى والدكتور فليتشة مانتينى ممثل الوكالة الإيطالية لمناقشة دعم الحكومة الإيطالية لإنشاء مركز تكنولوجى للرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية بجميع المعدات والآلات ونقل الخبرات الإيطالية فى المجال.



وأشارت المحافظة في بيان لها خلال اللقاء، إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير منطقة شق الثعبان واتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على حقوق المستثمرين ومساعدتهم فى تطوير صناعتهم ومساعدتهم بتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد ورفع كفاءة المنطقة وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الناتجة عن هذه الصناعة وإعادة استغلالها وإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية من خلال شركة متخصصة لإدارة المنطقة والعمل على الاستفادة من الخبرة الإيطالية لما لها من خبرات طويلة فى مجال هذه الصناعة.



وأشار السفير الإيطالي إلى أن التعاون المصرى الإيطالي يرجع لزمن بعيد في كافة المجالات وخاصة مجال الصناعة ونقل الخبرات الإيطالية لمصر وخاصة في المناطق الصناعية والتي تعتمد عليها إيطاليا اقتصاديا وأنه مؤخرًا أثمر هذا التعاون عن إنشاء محطة معالجة المخلفات بمدينة الجلود بالروبيكي والذي ساهمت بصورة كبيرة في تخفيض معدل التأثير البيئي بالمنطقة.



وتابع السفير الايطالي أن هناك عدة عناصر أساسية تعمل على توفيرها في التجمعات الصناعية وهي المعدات والماكينات والآلات الصناعية الحديثة ونقل المعرفة والتدريب الحرفي اللازم للعاملين بالمجال واخيرًا فى صورة المنتج الذي يخرج من المنطقة بخلق ماركات وعلامات تجارية حاصلة علي شهادات الجودة والاستدامة والتسويق الداخلي والخارجي للمنتجات وهو يساهم في وضع مصر بالمكانة التي تليق بها في مجال التصدير لدول العالم المختلفة خاصة أفريقيا وأوربا وأن مصر لديها المواد الأولية والتجمعات الصناعية الكبرى مما يساهم في التعاون في خلق المزيد من فرص التصدير للمنتج المصري.



ومن جانبها رحبت المحافظة بمساهمة الخبرة الإيطالية فى تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، مشيرة إلى عمق العلاقات المصرية الإيطالية والتعاون المشترك بينهم فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الصناعة والتي تشتهر بها إيطاليا وخبرائها فئ تحديث الآلات والمعدات وتقديم التدريب الحرفى اللازم مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مؤكدًا على اهتمام الدولة بتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية متخصصة فى مجال صناعة الرخام والجرانيت وكذلك تطوير عدد من المدن الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع العمرانى وخلق فرص عمل للشباب.