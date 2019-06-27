كورال "مار افرام السرياني" يطلق ترنيمة "شمس التوبة"

يطلق كورال "مار افرام السرياني" خلال الأيام الجارية ترنيمة مسيحية جديدة عن القديس الأنبا موسى الأسود بعنوان "شمس التوبة". من كلمات مينا مجدي وألحان سامح نبيل وتوزيع فادي طلعت.



ويأتي إطلاق الترنيمة الجديدة بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار عيد القديس الانبا موسى الأسود والذي يوافق 30 من يونيو سنويًا.



وكان كورال "مار افرام السرياني" قد قدم عمل فني خلال فترة قريبة ترنيمة بعنوان "هسيتجيب"، وحقق نجاحًا كبيرًا بين الأوساط القبطية.



تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بالوقت الحالي برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الآباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.