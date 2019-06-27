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حوادث

تجديد حبس "قاضي الرشوة" 15 يومًا

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:39 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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قرر قاضي المعارضات، الخميس، تجديد حبس القاضي المتهم بالرشوة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما تضمن القرار تجديد حبس 3 متهمين آخرين في نفس القضية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت، أمس الأربعاء، حبس المتهمين احتياطيًا.

وألقي القبض على القاضي المتهم الثلاثاء الماضي، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له.

ويواجه القاضي "م. أ" اتهامات بتلقي رشوة، بينما يواجه المتهمون الآخرون اتهامات تقديم الرشوة والتوسط فيها.

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