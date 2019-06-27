إزالة وحرث 6 حالات تعد على الأراضي بمركزين بالمنيا

نجحت جهود الوحدات المحلية لمراكز المنيا، في إزالة التعديات والإشغالات، تنفيذا لتعليمات محافظ المنيا، بتكثيف حملات الإزالات والتصدي لأي تعديات تتم على الأراضي الزراعية والتصدي لظاهرة تبوير الأراضي في إزالة عدد من التعديات.



من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب المحافظة حملة مكبره لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتم حرث 4 حالات بمساحة 6 فدان و20 قيراط بزمام مدينة ملوي بحوض الكاشف البحري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال المحافظة حالتي تعد على أراضي زراعية على مساحة قيراط و2 سهم بحوض الخزام، وإزالة حالة إدارية بالشارع المسطح بمدينة بني مزار، بالتعاون مع الجهات المعنية.

