«الجمعيات» سر تدهور المحاصيل الزراعية في مصر

الفترة الأخيرة، تلقت المحاصيل الزراعية المصرية ضربات عدة، ما بين شائعات بأنها مسممة تسيء إلى سمعتها عالميًا، وحظر من بعض الدول لاستيرادها من مصر، بدعوى عدم مطابقتها للمواصفات العالمية، إضافة إلى التضارب في الأسعار والتي ترتفع بشكل مفاجىء دون أسباب مفهومة.



ربما يدفعنا ذلك المشهد المتخبط الذي تمر به المحاصيل الزراعية المصرية، إلى البحث عن دور الجمعيات الزراعية في التصدي لكل ذلك، وتوعيه الفلاح وإرشاده إلى دوره الحقيقي؛ حفاظًا على رقعة الأراضي الزراعية وجودة المحاصيل. فأين هي وماذا تفعل؟ السطور التالية تجيب.



بدأ نشاط تكوين الجمعيات التعاونية الزراعية عام 1930، وبلغ عددها 297 جمعية، في نفس الأثناء انشئ بنك التسليف الزراعي؛ لتمويل هذه الجمعيات بما يحتاجه أعضاؤها من قروض، وفي الفترة ما بين 1942 إلى 1946، تكونت جمعيات تعاونية ريفية، وأخري في المدن بقصد المساهمة مع الحكومة في برامج إنتاج وتوزيع المواد الغذائية؛ لتحقيق بعض الوفرة في نفقات المعيشة التي زادت في هذه الفترة بسبب الحرب.



وفي عام 1961 بعد التحول الاشتراكي، أصبحت أمور الجمعيات الزراعية تخضع خضوعًا كاملًا للحكومة، وأصبح المزارعون بذلك معتمدين اعتمادًا كليًا عليها، واستمر الوضع كذلك حتى صدور القانون الجديد، باعتبار الجمعيات التعاونية منظمات مستقلة غير حكومية، تدار بمعرفة الأعضاء؛بهدف تحقيق مصالحهم المشتركة.



إلا أنه في عام 1970 وبعد إصدار قانون لحل الاتحاد المركزي للتعاونيات، بدأ يحل البنك الرئيسي للائتمان والتنمية الزراعية محل الاتحاد، حيث أصبح يتولى عمليات توفير مستلزمات الزراعة، لجميع الجمعيات، واعتبر هذا التاريخ هو تاريخ إنهيار الجمعيات الأهلية.



ليأتي بعد ذلك قانون 122 لسنة 1980 الذي أعاد تكوين الاتحاد المركزي للتعاونيات الزراعية؛ ليمارس بعض أعماله من جديد إلا أنه تجمدت العديد من بنوده نتيجة تأثير سياسات السوق الحر المطروحة والغزو العولمي.



لينتهي الحال بالجمعيات الزراعية خلا ل السنوات الأخيرة، إلى أن أصحبتخاوية سوى من بعض بقايا اللافتات والجدران، وذلك لعدم وجود المهندسين الزراعيين بعد أن تناقص عددهم شيئًا فشيئًا، حتى اختفوا من الجمعيات الزراعية.



حسام رضا، الزراعي الخبير ومدير عام الإرشاد الزراعيـ يوضح أن الجمعية الزراعية غاب دورها الذي كان يتمثل في العمل على حل مشكلات المزارعين، وتزويدهم بكل احتياجات الزراعة من الأسمدة المناسبة لكل محصول على حدا، وكذلك المبيدات المناسبة، بالإضافة إلى الإستشارات الزراعية التي يحتاجها الفلاح.



وأضاف أن من المهام التي كانت تقوم بها الجمعية الزراعية من خلال مهندسيها بالماضي، حصر للأراضي والماشية من خلال تزويد الفلاح بالكسب الخاص ببقايا محصول القطن؛ لاستخدامه كغذاء للماشية في فصل الصيف وبأسعار زهيدة للغاية؛ ما يقضي على أزمة عدم توافر البرسيم وهو الغذاء الرئيسي للماشية في فصل الصيف؛ ما كان ينتج عنه تغذية المواشي وضمان سلامتها بجميع فصول العام.



وأضاف: "أن غياب دور الجمعيات الزراعية بالسنوات الأخيرة، جاء نتيجة عدم وجود مهندسين زراعيين فأغلبهم على المعاش ولم يعد هناك تعيينًا للمهندسيين الزراعيين".



هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، يوضح أن أغلب المهندسين الزراعيين تمت إحالتهم إلى المعاش وتقلص عددهم، مطالبًا بضرورة سد هذا العجز في المرشدين الزراعيين؛ نظرًا لأهمية دورهم في توعية الفلاح وارشاده.



المهندس محمد الورداني، مهندس زراعي على المعاش، يقول أن هناك كوارث نتجت عن غياب دور المرشد الزراعي، الذي يوجه الفلاح ويقوم بتوعيته، مشيرًا إلى أنه من بين الأدوار التي تخلت عنها الجمعية الزراعية، هو تسويق محصول الفلاح بالأسواق المختلفة؛ ما أدى إلى خسارته في كثير من الأحيان، فلا يجد من يشتري محصوله أو يتعرض لجشع تجار الجملة بشراؤهم محصوله بأسعارًا زهيدة.



يبلغ عدد الجمعيات الزراعية حوالى 6 آلاف و334 جمعية، تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية تقريبًا، والذين يبلغ عددهم حوالى 5،7 مليون حائز «مالك» لمساحة زراعية، تقدر بحوالى5،7 مليون فدان.





