استبدال جميع أنابيب مياه الشرب القديمة في عاصمة كوريا الجنوبية

قالت السلطات في العاصمة الكورية الجنوبية سول، إنه سيتم استبدال أنابيب المياه القديمة في جميع أنحاء المدينة في وقت مبكر مما هو مخطط لها وستخصص ميزانية تكميلية للطوارئ، وذلك عقب التقارير التي أفادت بنزول مياه ضاربة للحمرة من صنبور المياه في العاصمة.



وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أن حكومة العاصمة سول كشفت عن خطة لإحلال 138 كيلومتر من الأنابيب المتهالكة بنهاية العام الجاري قبل الموعد المقرر لعملية التجديد بثلاث سنوات.



ولتحقيق هذه الغاية، تلقت الحكومة المحلية موافقة من مجلس المدينة بميزانية إضافية بقيمة 72.7 مليار وون (62.8 مليون دولار)، فيما تقدر إجمالي ميزانية أعمال الاستبدال ب 178.9 مليار وون.



جاء هذا الإعلان بعد نزول مياه ضاربة للإحمرار قبل أيام في مجمع سكني في العاصمة ونصح مكتب أشغال المياه السكان في 1314 منزلا بعدم شرب المياه واستخدامها فقط في غسيل الأطباق والملابس.