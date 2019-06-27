حجب 20 فرعًا.. مخالفات تتسبب فى انسحاب أدباء من تحكيم "التشجيعية"

تسبب حجب 20 فرعًا من فروع جائزة الدولة التشجيعية التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، وتم الإعلان عنها الأحد الماضي، في سخط كبير بالوسط الثقافي والكشف عن العديد من المخالفات التي تتم داخل تحكيم تلك اللجان.



كشفت مصادر من "الأعلى للثقافة" أن أسماء مرموقة شاركت في لجان تحكيم جوائز "التشجيعية" خلال الدورات السابقة، رفضت المشاركة في الدورة الحالية لأسباب منها عدم تفعيل بعض البنود في لوائح الجائزة والاستفادة منها، مثل البند الذي يسمح للجنة التحكيم أن تختار عملا يستحق الجائزة، ليس من الأعمال التي تم تقديمها بالفعل، وبالتالي إذا تم تفعيل هذا البند في تلك الدورة فلن يتم حجب الجوائز كما حدث.



وفقا للمصادر: ضمن أسباب الانسحاب عدم إتاحة الوقت الكافي للتقديم للجائزة، والانتهاء من تحكيمها بعد القراءة والفحص والتداول، بحيث تصل في النهاية إلى من يستحقون الحصول عليها.