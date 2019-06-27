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منوعات

دراسة: القليل من الرياضة قد يحمي من السكتة الدماغية

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:13 م
جريدة الدستور
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أكدت دراسة علمية جديدة أن التمارين الرياضية البسيطة قد تقي من السكتة الدماغية إذا حرص الإنسان على مواظبطها بشكل منتظم.

فقد فحص القائمون على الدراسة بيانات أكثر من حوالي 70 ألف شخص، وذلك في فنلندا، وخلصوا إلى أن التمارين الخفيفة التي تصل إلى 30 دقيقة أسبوعيًا تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنحو 5%.

وتنخفض المخاطر مع زيادة مقدار التمرين، وجاء ذلك وفقًا للدراسة التي تم نشرها في 25 يونيو، في مجلة "تقارير علمية"، ووجدت الدراسة العلمية الحديثة أيضًا أن التمارين الرياضية يمكن أن تقلل من المخاطر الناجمة عن التدخين وارتفاع ضغط الدم.

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