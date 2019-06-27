إحداهن ارتدت تيشريت صلاح.. فنانات مصر فى استاد القاهرة

حرصت فنانات مصر على التواجد في استاد القاهرة لحضور مباراة مصر والكونغو، التي انطلقت مساء أمس الأربعاء كدور تشجيعي للاعبي المنتخب في ثاني مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.



ظهرت الفنانة إيمان سلامة بتيشيرت محمد صلاح، وهي تشير إلى الرقم الموجود على ظهرها، بينما ظهرت رانيا يوسف وهي ممسكة بعلم مصر، كما كانت من بينهم رضوى الشربيني، وظهرت عبير صبري وهي ممسكة بعلمين لمصر، فيما ظهرت كارمن سليمان وزوجها في مشهد نال إعجاب المشجعين في الاستاد.