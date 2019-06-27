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تقارير ومتابعات

قبل افتتاحه.. أبرز المعلومات عن مسجد قايتباى بالفيوم

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:13 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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يزور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقهما اللواء عصام سعد  محافظ الفيوم، هرم اللاهون، صباح غد الجمعة، للإعلان عن افتتاحه أمام الجمهور، كما يؤدي الوزيران صلاة الجمعة بمسجد قايتباي الأثري، قبل الإعلان عن انتهاء أعمال ترميمه وافتتاحه.
وترصد" الدستور" أبرز المعلومات عنه.

- المسجد أقيم في العصر المملوكي عام 1476 على يد "خوند أصلباي" زوجة السلطان الأشرف قايتباي في زمن سلطنة ابنها السلطان الناصر محمد بن قايتباي.

- يقع في أقصى الطرف الشمالي للقسم الغربي من الفيوم على ضفاف ترعة بحر يوسف.

- يعد من المعالم الأثرية مثل دكة المقرئ والباب والمنبر الذي يمكن فكه وتركيبه والمطعم بسن الفيل الذي استورد خصيصًا له من الصومال.

- يحده من الجهة الجنوبية الغربية شارع سوق الصوفي، ومن الجهة الشمالية الغربية شارع المدينة الرئيسي الواقع على الضفة الغربية لبحر يوسف.

- أما الجانبان الآخران فيجاورهما مجموعة من المنازل، وكان الجامع قديمًا يقع نصفه الشمالي الغربي على بحر يوسف فوق قنطرة بفتحتين غير أنه في سنة 1887م تصدع هذا الجزء وانهار نصفه المقام على القنطرة 1862م.

- حافظت لجنة حفظ الآثار على الأجزاء المتبقية من الجامع وأصبحت مساحته مقصورة على الجزء المتبقي المقام على الأرض.

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