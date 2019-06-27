القبض على مهندس بـ"الإصلاح الزراعي" في المنوفية بتهمة الرشوة

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تقاضي مهندس حماية الأراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض.



وتبين أن المتهم تلقى الرشوة وذلك مقابل تسهيل إجراءات تحديد حدود قطعة الأرض خاصته وقطع الأرض المجاورة له، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه.



كما كشفت عن تقاضي مسئول إدارة شئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، بوساطة مفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة أسيوط، رشاوي مالية بحوالي 100 ألف جنيه من بعض المواطنين مقابل زعمهما مقدرتهما على تعيين أبنائهم بالمصلحة.



وبعرض المتهمين على النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبسهم.