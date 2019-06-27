بالخطوات.. كيف تتعامل مع الثعابين بعد اللدغة؟



لم تنته محافظة المنوفية من ذعر الفئران حتى أطلت الثعابين من جديد عليها، لتثير الرعب مجددًا في قلوب أهالي محافظة المنوفية، خاصة أن هناك اعتقادا سائدا بأن لدغات الثعابين تُميت، حيث لقيت ربة منزل مصرعها اليوم بعد لدغة ثعبان قاتلة، وذلك أثناء قضائها عملها، نُقلت على إثرها إلى المستشفى العام وتلقت الأمصال اللازمة، إلا أنها توفيت.



وتُقدم "الدستور" عدة نصائح للتعامل مع لدغات الثعابين.



- في بداية الأمر يجب أن تحافظ على هدوئك كي تنجح في التعامل مع لدغة الثعبان.

- حاول تذكر شكل وحجم ولون الثعبان.

- اترك الجزء الذي لدغك فيه الثعبان ثابتًا؛ كي تمنع انتشار سمومه في جسمك.

- على الفور يجب أن تخلع أي مجوهرات أو ساعات؛ كي لا ينجرح جلدك، خاصة أن هناك بعض الحالات يتضخم جلدها من أثر اللدغة.

- ﻻ ﺗﺤﺎول خلع أي ﻣﻼﺑﺲ.

- عدم محاولة امتصاص السم من اللدغة.

- لا تحاول أن تخرج السم من اللدغة أو جعلها تنزف.

- لا تقم بفرك أي شيء في الجرح أو تضع الثلج أو المواد الكيميائية.

- لا تضع أي شيء حول الطرف المصاب لمنع انتشار السم مثل شريط الضغط الضيق أو أربطة، لأنه لن يساعد، وقد يؤدي إلى البتر.

- التزم بالتوجه إلى الطبيب لتناول الأمصال اللازمة.

