"القاتل الصامت".. تعرف على أسباب سرطان المبيض

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي لإحدى شركات الأدوية الخاصة بأحد فنادق القاهرة الكبرى للإعلان عن موافقة وزارة الصحة، على تسجيل دواء هو الأول من نوعه "مضادات البارب PARP"، لعلاج سرطان المبيض المتكرر، كعلاج تكميلي بغض النظر عن عن وجود الطفرة الجينية أو عدم وجودها.



وترصد"الدستور" أسباب المرض:



- مرض سرطاني يتكون في المبايض.

- ينشأ (Ovarian Cancer) نتيجة لنمو خلايا غير طبيعية في أحد المبيضين (Ovary) أو في كليهما.

- لا يعرف المسبب الرئيسي له حتى الآن ولكن توجد عوامل تؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة به مثل التاريخ العائلي والتعرض للإشعاع.

- معظم الإصابات تحدث لنساء تتراوح أعمارهن بين 55-74 عاما.

- تظهر الأعراض في الفترة بين 6 - 12 شهرا قبل اكتشاف المرض.

- معظم الحالات لا تظهر أية أعراض، وقد تظهر بعض أعراض مثل النزيف من المهبل، آلام في منطقة الظهر واضطرابات في الدورة الشهرية.

- من أسبابه استخدام هرمون الإستروجين وأدوية التعويض الهرموني على المدى الطويل وبجرعات كبيرة، وعدم الحمل نهائيا.

- يتم علاج المرض عادة عن طريق الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة.



