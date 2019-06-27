مدرب مالي: جاهزون لمواجهة تونس في "كان 2019" بدون ضغوط

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مؤتمرا صحفيا لمحمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي قبل مواجهة فريقه أمام تونس غدا الجمعة، وذلك لشرح العديد من النقاط الهامة.

وقال مجاسوبا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس -:"مباراة الغد هامة جدا بالنسبة للجانبين، فهي مباراة مع بلد شقيق نتبادل الاحترام مع منتخب تونس ومدربه الجيد آلان جريس الذي حقق نجاحا كبيرا مع مالي في السابق".

وتابع:"فريقنا شاب وقام ببداية رائعة وعلينا أن نحافظ على ذلك فيما هو قادم".

وأضاف مجاسوبا:"مالي دولة كبيرة في كرة القدم، كنا وصيف البطل في السبعينات ولعبنا في المربع الذهبي أكثر من مرة، استعدينا بشكل جيد لهذة البطولة من البداية ونسعي للذهاب بعيدا في المنافسات".

وأوضح:"المباراة الأولى دائما في أي منافسة تخلق نوعا من الراحة للاعبين وتصدر قلق لدي المنافس في حالة الفوز الكبير ".

وقال المدير الفني لمنتخب مالي:"الهدف الآن الترشح للأدوار الإقصائية وترديد السمعة الطيبة لبلادنا في كرة القدم، أما الهدف الثاني هو التعامل الجيد مع مباراة تونس التي نعتبرها الأهم خلال هذة المرحلة، وبالتأكيد سنعمل على إصلاح ماحدث من أخطاء في لقاء موريتانيا".

وتابع:"نتعامل مع اللاعبين بكل صبر وهدوء وأعمل على جاهزيتهم بشكل مستمر.. وكل المستويات متقاربة في البطولة، الجميع لديه مجموعة من اللاعبين الأكفاء".

وأكد مجاسوبا:"أعرف جيدا أنه في كرة القدم هناك خيارات ما نقوم بها، لابد من العمل على خلق توازن بين الدفاع والهجوم، أفضل اللعب بطريقة هجومية بشكل مستمر وهذا ما ظهر أمام موريتانيا ولكن علينا ألا نترك المساحات للخصم حتى لا نعاقب ".

وأضاف:"بكل تأكيد نعول على نقاط قوتنا غدا في مواجهة تونس، ولا نضع لاعبينا تحت أي ضغوط من أجل حسم التأهل.. وبالتأكيد لاعبي الفريقين سيعانون من حرارة الطقس الحار ونعمل على التعامل مع هذة الوضعية الصعبة ".

وأنهى حديثه قائلا:"نعمل على مواصلة النجاح في البطولة والاستفادة من الحالة الذهنية الجيدة للاعبي فريقنا".