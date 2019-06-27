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حوادث

إخماد حريق هائل داخل شقة سكنية فى مدينة نصر

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:00 م
حريق
حريق
هدير مصطفي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة نصر.

كانت البداية بتلقي شرطة النجدة بلاغًا من أحد الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار سكني بمدينة نصر.

على الفور تم الدفع بـ3 سيارات، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد ألسنة النيران للشق المجاورة بالعقار حفاظًا على أرواح المواطنين، وتم إخلاء العقار بالكامل لحين الانتهاء من عملية التبريد، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واستدعاء فريق من النيابة العامة لمعاينة محل البلاغ والوقوف على سبب الحريق.

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