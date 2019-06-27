إقبال كبير على مشاهدة الأمم الإفريقية فى حدائق الرى

توافد عشرات المواطنين على حديقة عفلة بالقناطر الخيرية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لمتابعة مباراة مصر والكونغو في البطولة الإفريقية، التي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدي.



حيث تم وضع شاشات عرض على المسرح الروماني بالحديقه وكراسي وترابيزات على الممشى، لمتابعة كافة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، والاستمتاع بمشاهدة جماعية خلال العرس الكروى الأكبر "كان 2019 ".



يأتي ذلك في إطار الاحتفال بالحدث التاريخى الكبير على ملاعب القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، وفتح الحدائق أمام جميع الشباب لمشاهدة المباريات وخاصة المنتخب الوطني، ومنها مباراة الكونغو أمس.



وتتميز الشاشات بجودتها لكى توفر المشاهدة الجماعية واستقبال الجماهير، ودعم منتخب مصر فى البطولة، خاصة بعد إتمام عمليات تطوير وتجميل كافة الحدائق العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بمختلف المحافظات.