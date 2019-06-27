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سياسي

عبد العال يختتم زيارته لجيبوتي بلقاء نظيره محمد علي حمد

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:59 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد
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التقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له محمد علي حمد رئيس مجلس النواب بجيبوتي، وذلك في ختام زيارته الرسمية لجمهورية جيبوتي على رأس وفد برلماني.

خلال اللقاء أعرب الدكتور علي عبد العال عن اعتزازه بتلك الزيارة المهمة والتى تأتي تتويجًا للجهود الصادقة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، وانطلاقًا من النظرة المصرية إلى جيبوتي بوصفها بلد شقيق وشريك هام في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وأكد الأستاذ الدكتور علي عبد العال أن هناك رؤى مُشتركة بين مصر وجيبوتى لمواجهة التحديات التي تواجهها البلدين الشقيقين، والتي يأتي في مقدمتها الإضطرابات التى تستهدف أمن واستقرار الدول، وكذا مواجهة ظاهرة الإرهاب، مشيرًا إلى التجربة المصرية الرائدة في هذا الصدد.

على الصعيد البرلماني، بحث الأستاذ الدكتور علي عبد العال مع نظيره الجيبوتي سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، في ضوء الأهمية الحثيثة للدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدا على أنه انطلاقًا من حرص مجلس النواب المصري على توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة فإنه أنشأ لجنة للشئون الأفريقية، وعلى صعيد العلاقات البرلمانية الثنائية دشن البرلمان المصرى جمعية للصداقة البرلمانية المصرية الجيبوتية لتكون بمثابة آلية بناءة وفعالة للحوار الجاد بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب محمد علي حمد رئيس مجلس النواب الجيبوتي، عن سعادته واعتزازه بتلك الزيارة المهمة، موجهًا شكره وتقديره للدكتور علي عبد العال والوفد المرافق له لمشاركتهم في تلك المناسبة الوطنية العظيمة، مشيدا بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، واصفًا مصر بأنها بلد الأمن والاستقرار، مؤكدا على وجود إرادة حقيقية وداعمة لتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في شقها البرلماني.

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