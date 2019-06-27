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حوادث

صور.. تكريم قاضي حكم "أصحاب المعاشات"

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:58 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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ودعت منصة القضاء بمجلس الدولة، المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، الذي أصدر حكمًا تضمن أحقية اصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش.

وكرم أعضاء الدائرة التاسعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا رئيس الدائرة، لاكتمال عطائه وبلوغه السن القانوني للمعاش، وذلك عقب انتهاء الجلسة وأثناء وجودهم على منصة القضاء، وقدم أعضاء الدائرة، هدايا تذكارية لرئيس المحكمة، في حالة من السعادة ممزوجة بالحزن لفراق رئيسهم.

وأكد المستشار أحمد الفقي، أثناء التكريم أنه يفخر بالعمل مع قضاة كانوا بمثابة الأخلاق والعلم يفخر بهم مجلس الدولة وسوف يكونوا أداة لتقدم المجلس وازدهار مكانته.

وتخرج "الفقي" عام ١٩٧١ من كلية الشرطة، وحصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس، والتحق بالمجلس عام ١٩٨٢ بوظيفة نائب نقلًا من الشرطة بموجب قرار جمهورى.

وتدرج "الفقي"، خلال العمل القضائي في تقلد الدرجات الوظيفية المعتادة طبقًا للوائح مجلس الدولة، فعمل في محكمة القضاء الإدارى، ثم عضو بالمحكة الإدارية العليا، ثم رئيس المكتب الفني للفتوى والتشريع ونائب رئيس قسم التشريع، ثم أصبح عضو بالتفتيش الفنى، ثم رئيس دائرة الفحص بالثانية عليا، وأخيرًا رئيسًا للدائرة التاسعة موضوع معاشات وتسويات.

يذكر أن "الفقي" من عائلة قضائية، فقد تقلد والده رئاسة محكمة استئناف القاهرة، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، وحصل على وسام الجمهورية الطبقة الأولى.

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