بالفيديو: ماجد المهندس يطرح برومو أغنية "أكتبلك عهد"

طرح المطرب العراقي ماجد المهندس برومو أحدث أغنياته بعنوان "أوقعلك عقد"، عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



يتعاون "المهندس" في الأغنية مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وهي من كلمات محمد الواصف، وألحان علي جاسم، وتوزيع موسيقي أحمد المهندس.



وطرحت روتانا مؤخرا أغنية "سيد الأحباب" لـ ماجد المهندس، في أبريل الماضي، عبر تطبيق ديزر للموسيقى، وهي من ألحان مساعد البلوشي، والتي شهدت التعاون الأول له مع المهندس.



ومؤخرا، نشر ماجد أحدث أغنياته "غيرك فـ لا" باللهجة الخليجية، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات عبدالله بن حميد القاسمي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس.