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تقارير ومتابعات

أشرف على بناء فندق الماسة.. من هو مستشار الرئيس الجديد للشؤون المالية؟

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:55 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 291 لسنة 2019 بتعيين محمد أمين إبراهيم عبدالنبي نصر، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية لمدة عام اعتبارًا من 14 يونيو 2019.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون المالية.

- مواليد قرية العزيزية محافظ الشرقية.

- تخرج في الكلية الحربية وتدرج في الرتب العسكرية حتي درجة لواء.

- شغل منصب رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة.

- شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

- يشغل منصب أمين صندوق تحيا مصر.

- يشرف على بناء فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة العلمين.

- نجح في توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لعملية تطوير وتحديث القوات المسلحة.

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