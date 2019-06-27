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حوادث

"العدل" تفتتح 7 مكاتب شهر وتوثيق بالمحافظات

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:54 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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افتتحت وزارة العدل، أمس الأربعاء، سبعة مكاتب للشهر والتوثيق في بعض المحافظات، في إطار سعي الوزارة إلى توفير خدمات الشهر والتوثيق لكافة المواطنين بمحافظات الجمهورية بأقصى سرعة وبأقل جهد، عن طريق ميكنة كافة الإجراءات وهو ما يحقق صالح المواطنين والعاملين في آن واحد.

وشملت الافتتاحات أربعة مكاتب للتوثيق، منها مكتب توثيق القرنة الجديد بالأقصر، وهو مكتب جديد بالكامل سواء من النواحي الإنشائية أو التقنية أو من حيث الخدمات المقدمة، بينما تم رفع كفاءة مكتبي توثيق ديرب نجم في الشرقية وبني سويف الأول ببني سويف وميكنتهما بالكامل، إلى جانب ميكنة مكتب توثيق الرحمانية بالبحيرة.

وتعمل جميع هذه المكاتب المستحدثة بنظام الشباك الواحد، وهو آلية عمل تتغلب على بعض المشكلات والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقًا مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت، كما تستخدم المكاتب وسائل تكنولوجية مساعدة مثل بصمة الإصبع والنداء الآلي مما يساهم في دقة وانتظام العم ويساعد الموظف علي أداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.

وأثمر التعاون المستمر والدائم بين وزارتي العدل والتخطيط عن افتتاح أعمال تطوير وميكنة مكتب شهر عقاري الطور في جنوب سيناء، ومكتب شهر عقاري بنها في القليوبية، ومكتب شهر الغردقة في البحر الأحمر، وقد تم تطويرهم إنشائيًا بالكامل وميكنة الدورة المستندية للعمل وتوفير العديد من الخدمات للمواطنين.

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