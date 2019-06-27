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تقارير ومتابعات

"يا حسن مش عارف نعيمة؟".. قصة موقف أغضب سعاد حسنى من محرم فؤاد

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:51 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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استطاع بصوته أن يخترق قلوب من يسمعه، فهو الذي كان يشدو بـ"رمش عينه"، ويشتكي من "تعب القلوب"، ويعبر عن افتقاده لحبيبته بـ"يا واحشني رد عليه"، ويُحذر قلبه بـ"اوعى تكون بتحب يا قلبي"، ويتفاخر بـ"والنبي لنكيد العزال"، هذا هو الفنان محرم فؤاد الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته.

ورغم شخصيته التي لا يختلف عليها أحد، إلا أن محرم فؤاد استطاع أن يُغضب السندريلا سعاد حسني في أحد المواقف، حيث سرد الفنان سمير صبري قصة موقف أغضب الفنانة سعاد حسني من محرم فؤاد الذي شاركها بطولة فيلم «حسن ونعيمة»، وأرجعت ذلك إلى رؤيتها حينما دخل إلى أحد الفنادق دون أن ينتبه أو يذهب إليها.

وأوضح "صبري" أنها هرعت خلفه لتذكره بذاتها وحزنت بشدة حينما فرق شكلها وكبر سنها بينهما بتلك الطريقة، كما أشار إلى أن ذلك كان دافعا لها بألا تعود إلى الفن سوى عقب الخضوع لعمليات التجميل واستعادة شكلها وصحتها.

وقال "صبري"، في برنامج "فحص شامل"، الذي يذاع على قناة "الحياة": "كانت بتقولي أنا عايزه أرجع مصر يا سمير بس لما أرجع تاني مقدرش أنزل المطار ويقولوا مين دي، وحكتلي أنها قابلت محرم فؤاد وكان داخل فندق ومعرفهاش فندهته قالتله يا حسن يعني مش عارف نعيمة يا حسن وبكت".

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