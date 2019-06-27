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رياضة

مدرب موريتانيا: نسعى للتعويض وتحقيق الفوز على أنجولا بـ"كان 2019" للحفاظ على فرصنا في التأهل

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:49 م
جريدة الدستور
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عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مؤتمرا صحفيا للفرنسي كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا قبل مباراة فريقه أمام أنجولا، بعد غد السبت، في الجولة الثانية من نهائيات كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019" عن المجموعة الخامسة والتي تحتضنها مدينة السويس.
وقال مارتينيز، خلال المؤتمر ال>ي عقد اليوم الخميس - "في البداية لقد قمنا بعدة أخطاء حول مسألة امتلاك الكرة في مباراة مالي السابقة، كانت صعبة علينا الخسارة في المباراة الأولى والان نسعي للتعويض أمام أنجولا".
وتابع:"لعبنا من قبل مع أنجولا في التصفيات ونعرفهم جيدا وهو منتخب جيد على المستوى الجماعي وعلينا أن نضع حسابات التأهل أمامنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تحافظ على حظوظنا في التأهل إلى الدور المقبل".
وأوضح:"قد نقوم بإجراء بعض التغيرات في التشكيل حسب ظروف المباراة.. ولا أوافق على الرأي القائل أننا لعبنا مباراة مالي بطريقة دفاعية فقد لعبنا بتوازن وتوقيتات استقبال الأهداف كان عاملا سلبيا".
وأضاف:"مباراة أنجولا ستكون أكبر تحدي للاعبين من أجل التعبير عن أنفسهم أمام القارة وأمام جماهيرهم.. وكان لدينا رهبة من ضربة البداية نظرا لأنها المشاركة الأولى لنا في التاريخ، فلنترك ما حدث من خسارة كبيرة ونعمل من أجل التعويض أمام أنجولا".

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