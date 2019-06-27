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رياضة

نيمار يريد العودة الى برشلونة بحسب نائب رئيس بطل إسبانيا

الخميس 27/يونيو/2019 - 01:46 م
جريدة الدستور
وكالات
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يريد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، العودة الى ناديه السابق برشلونة الاسباني بحسب ما ذكر نائب رئيس بطل إسبانيا الخميس، مؤكدا ان فريقه لم يدرس ملف اللاعب أو يتصل به.
وقال جوردي كاردونير في مؤتمر صحافي في ملعب "كامب نو": "ما هو صحيح، في الوقت الحالي، ما قرأته، وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو ان نيمار يريد العودة الى برشلونة".
وأضاف ان برشلونة لم يتصل بعد باللاعب الذي انتقل من الفريق الكاتالوني الى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو "في الوقت الراهن، المؤكد حصوله، ان عدة لاعبين، وليس نيمار لوحده، يريدون اللعب مع فريق كبير مثل برشلونة".
وكشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية الثلاثاء ان نيمار توصل الى "اتفاق شفهي" مع برشلونة الذي حمل الوانه بين 2013 و2017 وأحرز معه دوري ابطال اوروبا في 2015، مشيرة الى موافقته "على تخفيض راتبه الى النصف مقابل ما يتقاضاه حاليا"، لينال 24 مليون يورو القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة.
وكانت قناة "غلوبو ايسبورتي" أشارت قبل عشرة أيام إلى مفاوضات متقدمة بين برشلونة وسان جرمان لاستعادة المهاجم الدولي البالغ 27 عاما والغائب راهنا عن بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده بسبب الاصابة.
كما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن نادي العاصمة الفرنسية "جاهز للتخلي عن نيمار هذا الصيف"، في وقت أكد رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي أن "الباب ليس مقفلا أمام أي لاعب، إذا لم ينخرط في المشروع"، موجها انتقادات لاذعة لنيمار تحديدا.
ونقلت "غلوبو" عن مصادر قريبة من الملف ان رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو اقترح على سان جرمان 100 مليون يورو زائد لاعبين إضافيين، على غرار الفرنسيين عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي والكرواتي إيفان راكيتيتش، ما يقلل من القيمة المالية الاجمالية للصفقة في نادٍ يعاني من الديون ويحاول تعويض خروجه المخيب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنكليزي.

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