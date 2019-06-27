"الوهم" يدخل حورية فرغلى عالم الرعب

تعاقدت حورية فرغلى على فيلم سينمائى جديد بعنوان "الوهم" ينتمى لنوعية الرعب والإثارة، وتجرى جلسات عمل بالجهة المنتجة لاختيار مخرج العمل وباقى الأبطال المشاركين بالفيلم.



شاركت فرغلى فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "مملكة الغجر" مع فيفى عبده، وسامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، وآخرين من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبدالعزيز حشاد، وتواجدت فى عيد الفطر بفيلم "حملة فرعون" كضيف شرف بشخصيتها الحقيقة.



"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، محمود عبدالمغني، روبي، مايك تايسون، حمدي الميرغني، ومن إخراج رءوف عبدالعزيز.​

