مدرب تونس: أعرف منتخب مالي جيدا ولابد من إحراز النقاط الثلاث

شدد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقررة لفريقه غدا الجمعة أمام منتخب مالي على ملعب استاد السويس الجديد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 يوليو، مشيرا إلى أن لديه دراية كبيرة بالمنافس.

وقال جيريس في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس للحديث عن المباراة: "علينا أن نحصد ما عملنا من أجله خلال مباريات الإعداد... ولابد من تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف:"أعرف لاعبي منتخب مالي الذي سبق ودربته ولكن في النهاية لابد من العمل من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة... لقد تابعت منتخب مالي أمام موريتانيا (في مباراة الجولة الأولى التي انتهت بفوز مالي 4 1) وأري أنه قدم أداء رائعا يرشحه للذهاب بعيدا في البطولة ".

وأكد جيريس عدم تأثره بالانتقادات، وقال: "الانتقادات جزء من عملي، لن اتناقش بشأنها ولا أهتم بها حاليا، فأمامنا مباراة هامة ومصيرية غدا".

وكان المنتخب التونسي افتتح مشواره في البطولة الأفريقية بالتعادل مع أنجولا 1 1 مساء يوم الاثنين الماضي.