الجهاد الإسلامي: نرغب في تنفيذ المصالحة لمواجهة "صفقة القرن"

أكد نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الخميس، أنه يجب تنفيذ المصالحة الوطنية لمواجهة الأخطار التي تهدد القضية الفلسطينية.



وأضاف "عزام"، في تصريحات لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، أن حركته لديها الرغبة في تنفيذ اتفاقية المصالحة لأنها مصلحة وطنية، وكذلك من أجل مواجهة صفقة القرن، موضحًا أن تنفيذ الاتفاق هو مسؤولية الجميع.



وقال عزام الأحمد، عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح الفلسطينية والتنفيذية لمنظمة التحرير، في وقت سابق، إن هناك تطورات إيجابية في ملف المصالحة برعاية مصرية، مشيرًا إلى أن هناك تغييرات هامة في موقف حركة حماس، وأن مصر ستعلن هذه التغييرات عند الانتهاء من تحركاتها.



وأوضح "الأحمد"، في تصريحاته لإذاعة "صوت فسطين"، أن وفدًا من حركة فتح يضم روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لفتح، وصخر بسيسو، عضو المجلس الاستشاري للحركة، التقى المسئولين المصريين في القاهرة، بشأن الملف.