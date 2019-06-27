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مصر

مدبولي: المسؤولون ورجال الأعمال الألمان أشادوا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:47 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل التى تهم المواطنين.

وفى مستهل الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى الزيارة التى قام بها مؤخرًا إلى ألمانيا على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وكذا عقد عدد من اللقاءات مع مسئولين ورجال أعمال من الجانب الألمانى، سعيًا لدفع أطر التعاون إلى مجال أرحب، وخاصة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن ما قامت به الدولة المصرية من جهود فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، قد لاقى تقديرًا واضحًا من كافة المسئولين ورجال الاعمال وممثلى القطاع الخاص الألمان، الذين تم مقابلتهم خلال الزيارة، حيث أشاروا إلى أنهم ينظرون إلى مصر بصورة ايجابية، ويتطلعون إلى المزيد من التعاون وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبار مصر سوقًا واعدة تتميز بالعديد من المقومات والإمكانيات.

وأضاف أن النظرة الايجابية إلى مصر استنادًا على ما تحقق من نتائج ايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قد انعكست على توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، سواء مع شركة مرسيدس أو بوش، لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهو ما يعطى رسالة مهمة لمختلف الشركات والمستثمرين على مستوى العالم، أن إعلان شركتين بهذا الحجم الاستثمار فى مصر إنما هو مؤشر على الثقة فى الاقتصاد المصرى، وما يتميز به المناخ الاستثمارى فى مصر من توافر العديد من الفرص الواعدة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد فى هذا الصدد على أهمية الاستفادة من حالة الزخم التى تشهدها العلاقات المصرية الألمانية، والاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، مشددًا على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أى قرار من شأنه تشجيع المستثمرين المصرين أو الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع فى الاستثمارات القائمة، وذلك عبر إتاحة العديد من التيسيرات والعمل على حل أى معوقات قد تواجههم.

وأكد أن تكوين فريق عمل بمجلس الوزراء مهمته متابعة أوجه التعاون مع ألمانيا وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، فضلًا عن القيام بالتعامل الفورى مع أى مع معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن هناك وفدًا من المستثمرين الألمان سيحضرون إلى مصر فى الفترة القادمة، للوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف القطاعات، وهو ما يستوجب ضرورة الاستعداد للتعاون معهم، بما يسهم فى سرعة بدء المشروعات فى تلك القطاعات.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، الشكر لكل من شارك فى الاستعداد الجيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية، على مختلف المستويات، مشيرًا إلى خروج حفل الافتتاح بهذه الصورة المشرفة والمبهرة، إنما يعكس وجه مصر الحضاري، وهو ما يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا، مشيداَ بالمظهر الحضارى الذى ظهرت عليه الجماهير والمدرجات، وعودة الأسرة المصرية للاستمتاع بالمباريات فى الاستاد.

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