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حوادث

ضبط متهم بقتل تاجر لخلافهما على إيجار محل في قنا

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:47 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، الخميس، من القبض على متهم بقتل تاجر، بسبب خلافات على قيمة إيجار محل تجاري بمركز فرشوط شمالي المحافظة.

وكان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود حسن مدير المباحث بمصرع "محمود جمعة أحمد" 26 سنة، تاجر بمدينة فرشوط، إثر إصابته بطعنة بمطواة.

وكشفت تحريات العميد أشرف عبدالمالك رئيس المباحث والعقيد عبد الغفار العشرى رئيس فرع البحث الجنائي بأبو تشت، أن المجني عليه مؤجر محل، وحدثت مشادة كلامية مع مالك المحل بسبب الخلاف على قيمة إيجار المحل، تحولت إلى مشاجرة بينهما، أصيب خلالها المجني عليه بطعنة نافذة ولقي مصرعه.

وتم تشكيل فريق بحث من المباحث الجنائية، الذي تمكن من القبض على "أ. م. م" المتهم بقتل التاجر، بعدما طعنه بعدة طعنات نافذة خلال المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.

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