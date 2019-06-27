استعجال تقرير الطب الشرعي لجثة سائق عثر عليها متفحمة بالقطم

استعجلت نيابة المقطم والخليفة، تقرير الصفة التشريحية لجثة عثر عليها "متفحمة" بالكامل وملفوفة في سجادة وملقاة في منطقة نائية في المقطم.



تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا من منتج سينمائي، يفيد بأنه أثناء توجهه لمعاينة مغارة في منطقة الجبل بالمقطم لتصوير مسلسل، وبوصوله لمغارة بالطريق القادم من المقطم إلى صلاح سالم، منزل عبارة عن منحدر جبلي وتجويف في باطن الجبل، عثر على الجثة وأبلغ الأجهزة الأمنية.



تم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه سائق عمرة 52 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - مسجل شقى خطر، وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق زميله.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه تقابل مع المجني عليه وتوجها للمنطقة الجبلية، محل العثور على الجثة وتعاطيا المواد المخدرة، وحدث خلاف بينهما، فهدد المجني عليه المتهم بسكين، إلا أنه استخلصها منه ووجّه عدة طعنات له فأودى بحياته، ووضعه داخل سجادة كانا يجلسان عليها وأشعل النيران به، وتخلص من السلاح الأبيض بإلقائه بنهر النيل.