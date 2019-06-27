تفاصيل لقاء السيسى مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبى"

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الخميس، جلسة مباحثات قمة مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي".



وأكد "آبي" أن اليابان تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيد التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.



وأعرب السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة المثمرة التي تربطها بدولة اليابان الصديقة ذات الحضارة العريقة.



وقدم السيسي دعوة لرئيس وزراء اليابان لزيارة مصر في أقرب فرصة، وكذلك التطلع لمشاركته العام القادم في افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين.



وتطرقت جلسة المباحثات إلى الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة السابعة لمحفل التعاون الياباني الإفريقي "تيكاد" بمدينة يوكوهاما اليابانية في أغسطس القادم، والتي ستنعقد تحت رئاسة مشتركة "يابانية - مصرية" على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان في إفريقيا، بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لإفريقيا، ولتكون قمة "التيكاد" المقبلة فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار.