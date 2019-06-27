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اقتصاد

ضغوط بيع تحول دون استعادة مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 0.43%

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية لتغلق عند 8687 نقطة بمكاسب 37 نقطة بنسبة 0.43 %، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" خمس نقاط بنسبة 0.42 % ليغلق عند 1280 نقطة، وجاء الارتفاع بقيادة "المصارف".

وأثناء الجلسة حاولت السوق استعادة 8700 نقطة إلا أنها واجهت ضغوطا بيعية، ولا تزال السوق قادرة على مواصلة تحقيق أداء إيجابي مع استمرارها في الحفاظ على مستويات الدعم 8490 نقطة، واستعادة مستويات 8700 نقطة ستزيد معها شهية المخاطرة ما يدفع بالسوق لمحاولة الوصول إلى مستويات 9000 نقطة.

وتترقب السوق انتهاء الربع الثاني وظهور نتائجه المالية، وبدأ موسم التوزيعات النقدية الربعية والنصف سنوية، التي ستلعب دورا في تحديد اتجاه السوق.


الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 8649 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8719 نقطة رابحا 0.8 %، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8687 نقطة رابحا 37 نقطة بنسبة 0.43 %، وارتفعت السيولة 7 % بنحو 315 مليون ريال لتصل إلى 4.9 مليار ريال، بمعدل 43 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 14% بنحو 21 مليون سهم متداول لتصل إلى 177 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.31 %، أما الصفقات فقد ارتفعت 15% بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 111 ألف صفقة.


أداء القطاعات
تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 2.3 %، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.2 %، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.2%، بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 1.5%، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 0.75 %، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.65 %.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 34 % بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 % بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 8 % بقيمة 388 مليون ريال.


أداء الأسهم
تصدر الأسهم المرتفعة "ساب" بنسبة 3.5 % ليغلق عند 40 ريالا، يليه "المتقدمة" بنسبة 3.5 % ليغلق عند 59.60 ريال، وحل ثالثا "الحكير" بنسبة 2.7 % ليغلق عند 23.88 ريال.

وفي المقابل تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 2 % ليغلق عند 102 ريال، يليه "التعاونية" بنسبة 1.7 % ليغلق عند 70 ريالا، وحل ثالثا "أسمنت ينبع" بنسبة 1.6 % ليغلق عند 29.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراحجي" بقيمة 562 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 510 ملايين ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 323 مليون ريال.

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