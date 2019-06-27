"الكهرباء" تنفي مد فترة استكمال التعاقد على العدادات الكودية

نفى مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد الفترة المحددة لاستكمال إجراءات التعاقد على العدادات الكودية للمخالفين بالمناطق العشوائية، والتي اقتربت من الانتهاء، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله من أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية كلام عاري من الصحة تماما.



وأكد المصدر في تصريحات لـ «الدستور»، أن قرار مجلس الوزراء بشأن مد فترة استكمال إجراءات التعاقد للتعدادات الكودية كان واضحًا، ومحددًا بفترة زمنية من 1 يناير حتى 30 يونيو 2019، مشيرا إلى أنه لا يوجد جديد في شكل التعاقد مع المتعاقدين الجدد من حيث الإجراءات أو موعد فتح باب التعاقد في إدارات الكهرباء التابعة لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.