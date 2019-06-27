"مكسو بالحجر الجيري".. 6 معلومات عن هرم اللاهون قبل افتتاحه غدًا



يفتتح مسئولون بوزارتي الأوقاف والآثار غدًا الجمعة، هرم اللاهون، في محافظة الفيوم؛ ليتم إعلان افتتاحه للجمهور، وذلك ضمن الأماكن الأثرية التي يحرص المسئولون على افتتاحها.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هرم اللاهون قبل افتتاحه.



- هو أحد أهرامات مصر، بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12، من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترًا على مشارف مدينة اللاهون بمحافظة الفيوم.

- تبعد مدينة اللاهون 22 كيلو متر عن مدينة الفيوم.

- كان الهرم مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 أمتار.

- يقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية.

- عثر بداخله على الصل الذهبي الذي كان يوضع فوق التاج الملكى.

- اكتشفت بجوار الهرم مصطبة مقبرة الأميرة سات حتحورات أيونت ومقبرة مهندس الهرم إنبى في الجنوب و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة، وفي منطقة الهرم توجد جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون.



