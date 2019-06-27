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عالم

5 جرحى فى تفجير إرهابى بالقرب من السفارة الفرنسية بوسط تونس

الخميس 27/يونيو/2019 - 12:37 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أفادت مصادر محلية تونسية، بأن تفجيرين انتحاريين وقعا فى العاصمة التونسية أحدهما قرب السفارة الفرنسية، أسفرا عن إصابة 5 أشخاص.

وقالت المصادر إن التفجير الأول استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددا من المؤسسات، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بُعد 100 متر من السفارة الفرنسية، نفذته امرأة.

أما الانفجار الثاني فاستهدف وحدة مكافحة الإرهاب في الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس، ولم يعرف بعد ما إذا كان التفجير الثاني خلّف خسائر بشرية.

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