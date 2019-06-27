ضبط صاحب مخبز يبيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء في العجوزة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط صاحب مخبز، لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق المدعم، لبيعها بالسوق السوداء بالعجوزة، وضبط بحوزته 3 أطنان و900 كيلو جرام من الدقيق المدعم.



توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع "عزت. غ"، صاحب مخبز، كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة، والذي يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصة، وطرح تلك الكميات للبيع بالسوق السوداء.



وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 3 أطنان و900 كيلوجرام من الدقيق المدعم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.