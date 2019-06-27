ضبط جزار يبيع لحومًا فاسدة في 6 أكتوبر

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب محل جزارة، لاتهامه بحيازة كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة 6 أكتوبر، وقدر وزن المضبوطات 60 كيلو لحوم بقرى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



وأكدت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، تورط "سعيد.م"، صاحب محل جزارة بمدينة 6 أكتوبر، بحيازة كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لبيعها للمواطنين.



وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته 60 كيلو من اللحوم البقري غير صالحة للاستهلاك، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.