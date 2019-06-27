"أكرو مصر" تتقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال إلى مليار جنيه

أعلنت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، عن عن قيامها بتقديم مستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه مصرى إلى 1 مليار جنيه مصرى وزيادة أسهم رأس المال المصدر والمدفوع من 330.328 جنيه إلى 550.546 مليون جنيه بزيادة قدرها 220.218 مليون جنيه موزعة على عدد 22،021،876 سهم بقيمة أسمية 10 جنيه للسهم الواحد تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقا للقوائم الماالية السنوية للشركة في 31122018، علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد، تمهيدا لاتخاذ القرار وفقا للقواعد المعمول بها لقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.