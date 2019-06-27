والده رفع المصحف بدلًا من الكأس.. كيف تعمدت عائلة عمرو وردة إثارة الجدل؟



أزمة كبيرة وقعت أمس بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب الفراعنة، المشارك في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وذلك بعد أزمات تحرش اللاعب بالفتيات، والتي من بينها الفتاة المكسيكية وفتاة الإنستجرام.



لم يعرف الكثير من المتابعين أن والد اللاعب عمرو وردة هو كابتن مدحت وردة، لاعب نادي الاتحاد السكندري لكرة السلة، الذي أثار أزمات كثيرة حينما كان يلعب، لينطبق مثل شهير على ابنه عمرو وردة "من شابه أباه فما ظلم"، الشبه هنا ليس في التحرش أو الانفلات الأخلاقي، ولكن في تعمد إثارة الجدل وتصدير الأزمات دائمًا.



حرص مدحت وردة في الثمانينيات على ارتداء الشورت الشرعي، كمظهر يدل على التزامه الديني، وهو الأمر الذي كان يقابله الكثير من المشجعين بتعجب شديد، وما إن ارتدى الشورت الشرعي في الملعب حتى أثار الجدل مجددًا، فبعد فوزه بإحدى البطولات رفض كابتن مدحت وردة رفع الكأس، ورفع بدلًا منه المصحف، ليصرخ المعلق قائلا: "لا إله إلا الله.. الله أكبر"، وذلك بعدما كحّل مدحت عينيه وارتدى شورتًا طويلًا وأطلق لحيته، في مشهد يجعلك تصفه بأنه "شيخ سلفي" وليس لاعب كرة.





