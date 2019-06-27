"الأعمال" تتعاون مع "الإنتاج الحربى" لتوطين صناعة السيارات الكهربائية



أعرب وزير قطاع الأعمال العام خلال اجتماعه بوزير الإنتاج الحربي لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارتين، عن ثقته فى إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي وما تقوم به للمساهمة فى دعم الصناعة الوطنية وإدخال أحدث التكنولوجيا العالمية بشركاتها لزيادة نسب المكون المحلى فى التصنيع.



ووجه الوزير الشكر لوزارة الإنتاج الحربي على الدراسة التى أعدت بشأن توطين تصنيع السيارات الكهربائية بمصر، وأوضح بأنه توجد شركتان تابعتان للوزارة هما (شركة النصر للسيارات والشركة الهندسية للسيارات) ومخطط مشاركتهما فى أعمال التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية (الميكروباص 14 راكب – المينى باص 32 راكب – الأتوبيسات) وذلك بالتعاون مع شركات وزارة الإنتاج الحربي وإحدى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، وعن التعاون فى مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية أكد "توفيق" أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية هي إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وتعد أكبر مركز صناعي متكامل لإنتاج الفيروسيليكون، وأشار إلى أن البيئة مناسبة حاليًا لتنفيذ أحد مراحل مشروع مجمع إنتاج الألواح الشمسية من الرمال بها.